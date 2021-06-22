Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщила об убийстве 16-летней школьницы в Кеминском районе. По подозрению в совершении преступления был задержан 42-летний подозреваемый, ранее неоднократно судимый за хулиганство и мошенничество.

По данным следствия, 21 июня, примерно в 11 часов, девочка обратилась к нему, чтобы позвонить матери, но подозреваемый, «воспользовавшись моментом, начал трогать девочку и домогаться».

«Она начала кричать, он, испугавшись, задушил ее. Потом попросил машину у соседа, положил ее тело в авто и уехал в лес, где и выбросил ее труп», — сообщили в ГУВД.

Во время допроса мать погибшей рассказала, что примерно в 8:30 утра ее дочь вышла из дома и пошла в школу за аттестатом. По словам женщины, примерно в 11 часов, девочка позвонила ей с телефона соседа и сообщила, что вернется домой после поливных работ.

В данный момент подозреваемый водворен в ИВС ОВД Кеминского района.

Над материалом работала: Бегимай Арстанбекова.