Этот партнерский материал создан совместно с Аviasales.kg

Пора летних отпусков уже на пороге. Наконец-то можно будет реализовать мечты и планы, которые копились аж с прошлого отпуска и строгих локдаунов. «Клооп» совместно с Aviasales.kg запускает совместный проект о путешествиях и о том, как и где можно классно провести время!

С помощью онлайн-сервиса Аviasales.kg мы собрали для вас несколько направлений в страны, где ситуация с коронавирусом под контролем, а ограничительные меры частично или полностью сняты.

Турция

Исторический район Галата в Стамбуле. Фото: Unsplash

Курорты и отели разного класса у моря, музеи, исторические достопримечательности — все это открыто для туристов несмотря на то, что в Турции пока еще действуют ковидные ограничения.

Как добраться?

Долететь из Кыргызстана в Турцию можно прямым рейсом из Бишкека и даже без пересадок, если лететь через «Turkish Airlines» или «Pegasus».

Какие документы нужны?

Чтобы въехать в Турцию, кыргызстанцам нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на английском языке, заполнить форму на сайте турецкого минздрава и получить HES-код — он нужен, чтобы спокойно пользоваться услугами и передвигаться внутри страны. Если же вы вакцинированы — возьмите с собой паспорт вакцинации, он не помешает. Путешествовать по стране без визы кыргызстанцам можно целых 90 дней.

А что там с ограничениями?

С 1 июня турецкие власти ослабили ограничения.

Кафе и рестораны принимают посетителей с 7 утра до 9 вечера, а доставка работает до полуночи. Крупные магазины и торговые центры также открыты в дневное время, но закрыты по воскресеньям. Развлекательные парки и центры, кинотеатры, бассейны тоже работают, но с различными эпидемиологическими ограничениями.

Комендантский час, который продолжает действовать в Турции, не касается туристов. Причем сейчас у отдыхающих в Турции есть много преимуществ — все музеи и достопримечательности, уникальные историко-культурные объекты открыты только для туристов.

ОАЭ, Дубай

Район Даунтаун в Дубае с самым высоким небоскребом в мире «Бурдж Халифа». Фото: Unsplash

Как добраться?

В ОАЭ также можно долететь без пересадок из аэропорта «Манас» через компанию FlyDubai, либо с пересадками через другие авиакомпании.

Что с документами?

Для полета в Объединенные Арабские Эмираты гражданам Кыргызстана необходимо получить визу — это можно сделать с помощью туроператоров или заполнить заявку самостоятельно. Для перелета и въезда в страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и страховку, покрывающую лечение COVID-19.

Ограничения все ещё действуют?

Конечно, ковид ещё никуда не ушел, и ограничения продолжают действовать — например, в Дубае нужно строго носить маску и не снимать ее в общественных местах. Однако курорты ОАЭ постепенно возвращаются к привычному ритму.

В жаркие летние месяцы в ОАЭ, в том числе в Дубае туристам доступно большинство достопримечательностей и развлечений. Например, открыт Дубайский аквариум и подводный зоопарк, смотровая площадка небоскреба Burj Khalifa, парки, торговые центры, пляжи, кафе и рестораны.

Россия

Петергофский дворец в Санкт-Петербурге. Фото: Unsplash

Россия всячески развивает свой туристический потенциал. Для кыргызстанцев открыты поездки по всей стране, благодаря которым можно окунуться в культуру народов России и увидеть необыкновенную природу Урала, Сибири или Дальнего Востока.

Как добраться?

Из Кыргызстана в Россию летает сразу несколько авиакомпаний из разных городов нашей страны. Например, в Москву можно вылететь не только из Бишкека, но и из Оша или из Тамчы.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, кыргызстанцам доступны перелеты ещё в десятки городов по всей России.

Какие документы нужны?

Чтобы отправиться в Россию вам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты в приложение «Путешествуй без COVID-19». Наши лаборатории уже аккредитованы, поэтому сложностей с тестом и приложением возникнуть не должно. Ещё один тест нужно будет сдать уже по прилету.

Кыргызстанцам можно находиться в России без постановки на миграционный учет до 30 дней, а безвизовый режим действует 90 дней.

Ограничения:

В России периодически как вводятся новые ограничения, так и наоборот происходят послабления. Чаще всего новые ограничения вводятся в крупных городах, вроде Санкт-Петербурга или Москвы.

Например, совсем недавно в Москве ввели ограничения на посещение парков, вновь закрыли фудкорты, приостановили работу ночных клубов. Однако отправиться в путешествие по России можно: многие республики и регионы открыты для туристов. Например, можно отправиться в центральную Россию, на север страны или на Дальний Восток. Также доступны поездки в курортные города.

Грузия

Живописный Тбилиси. Фото: Unsplash

Грузия, расположенная посреди Кавказских гор, ее города со старинными зданиями и мощеными улицами, соседствующие с современной городской культурой, и ее природа с долинами, реками и величественными горами открыта для туристов из нашей страны.

Как въехать в Грузию?

Улететь в Грузию можно с помощью нескольких авиакомпаний, но с пересадкой либо в Турции, либо в Дубае.

По документам:

Как и везде, в Грузии действует требование отрицательного ПЦР-теста. Ещё один тест надо будет сдать на третий день пребывания в стране. Однако если вы уже вакцинированы, то вы можете не сдавать тест, а показать свой сертификат о вакцинации.

Кроме того в Грузии действует безвизовый режим для кыргызстанцев целых 360 дней.

А что там с коронавирусом и ограничениями в Грузии?

Тут все довольно открыто для туризма. Разрешено работать гостиницам, кафе, ресторанам. Доступны музеи и библиотеки, можно посещать достопримечательности. Работает общественный транспорт и канатные дороги. Ограничений также практически нет — с недавних пор отменили ношение масок на улице, а с 1 июля отменят комендантский час, который длится с 23:00 до 4:00.

Украина

Центральная площадь Киева. Фото: Unsplash

Украина открыта для туристов из Кыргызстана. Можно отправиться на морские курорты Одессы, посетить украинские Карпаты и прогуляться по старинным улочкам Киева.

Как добраться?

Отправиться в Украину без пересадок, к сожалению, тоже не получится. Есть рейсы как с одной пересадкой через Стамбул, так и с несколькими.

Документы:

Для въезда в Украину нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест или показать сертификат о вакцинации от коронавируса вакцинами, которые утвердила ВОЗ. Из доступных в Кыргызстане — это «Sinopharm». Сертификаты привитых «Спутником V» Украина не принимает. 

Также обязательно нужна медицинская страховка от украинской компании — это недорого и можно быстро сделать онлайн. Это важный документ и без него даже могут не пустить на рейс.

Для кыргызстанцев Украина открыта до 90 дней без визы.

Какие ограничения действуют в стране?

Украина сейчас разделена на карантинные зоны. Сейчас все области страны находятся в зеленой зоне, поэтому там смягчают меры по борьбе с коронавирусом. Например, кафе и ресторан могут работать круглосуточно, разрешена работа ночных клубов.

Также для туристов открыты отели и гостиницы, можно посещать культурные места и достопримечательности. Из ограничений остается масочный режим и социальная дистанция, особенно в местах скопления людей.

Армения

Храм Гарни в долине реки Азат, Армения. Фото: Unsplash

Армения — страна, богатая памятниками культуры, природой, потрясающей кухней и гостеприимством. И ещё в начале 2021 года она открылась для туристов.

Как добраться?

Долететь до Армении можно с пересадкой в Москве или Дубае.

А какие требования по документам?

Для въезда в страну нужно предоставить ПЦР-тест на русском, английском или армянском языках. Также можно предоставить сертификат о вакцинации.

Если вы не сдали тест заранее или ещё не вакцинированы, не беда — Армения дает возможность сдать ПЦР-тест по прилету, но результаты тестирования вам придется подождать в изоляции.

Виза кыргызстанцам не нужна — можно спокойно путешествовать по Армении до 180 дней.

Что с ковидом и ограничениями?

В стране продолжают требовать ношения маски в общественных местах и ограничения по массовым мероприятиям. В целом, больше ограничений нет.

Можно смело бронировать отель на любой вкус, гулять и смотреть городские достопримечательности, посещать музеи и парки, обедать в кафе или отправиться в поездку по стране, чтобы глубже познакомиться с ее культурой и природой.

Иссык-Куль

Отправиться на отдых можно и внутри нашей страны. К счастью, пансионаты и отели Иссык-Куля уже открыты как для внутренних туристов, так и для иностранцев.

Добраться до Иссык-Куля можно привычным способом — на автомобиле или междугородней маршрутке.

Однако это не единственный способ. Из Оша и Джалал-Абада можно долететь до Тамчы на самолете с помощью местной авиакомпании TezJet. Это недорого и вам не придется ехать в машине 10 часов. Стоимость билетов — около трех тысяч сомов.

Фото: Михаил Дудин

Автор текста: Алексей Журавлев 

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