Этот партнерский материал создан совместно с Аviasales.kg
Пора летних отпусков уже на пороге. Наконец-то можно будет реализовать мечты и планы, которые копились аж с прошлого отпуска и строгих локдаунов. «Клооп» совместно с Aviasales.kg запускает совместный проект о путешествиях и о том, как и где можно классно провести время!
С помощью онлайн-сервиса Аviasales.kg мы собрали для вас несколько направлений в страны, где ситуация с коронавирусом под контролем, а ограничительные меры частично или полностью сняты.
Турция
Курорты и отели разного класса у моря, музеи, исторические достопримечательности — все это открыто для туристов несмотря на то, что в Турции пока еще действуют ковидные ограничения.
Как добраться?
Долететь из Кыргызстана в Турцию можно прямым рейсом из Бишкека и даже без пересадок, если лететь через «Turkish Airlines» или «Pegasus».
Какие документы нужны?
Чтобы въехать в Турцию, кыргызстанцам нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на английском языке, заполнить форму на сайте турецкого минздрава и получить HES-код — он нужен, чтобы спокойно пользоваться услугами и передвигаться внутри страны. Если же вы вакцинированы — возьмите с собой паспорт вакцинации, он не помешает. Путешествовать по стране без визы кыргызстанцам можно целых 90 дней.
А что там с ограничениями?
С 1 июня турецкие власти ослабили ограничения.
Кафе и рестораны принимают посетителей с 7 утра до 9 вечера, а доставка работает до полуночи. Крупные магазины и торговые центры также открыты в дневное время, но закрыты по воскресеньям. Развлекательные парки и центры, кинотеатры, бассейны тоже работают, но с различными эпидемиологическими ограничениями.
Комендантский час, который продолжает действовать в Турции, не касается туристов. Причем сейчас у отдыхающих в Турции есть много преимуществ — все музеи и достопримечательности, уникальные историко-культурные объекты открыты только для туристов.
ОАЭ, Дубай
Как добраться?
В ОАЭ также можно долететь без пересадок из аэропорта «Манас» через компанию FlyDubai, либо с пересадками через другие авиакомпании.
Что с документами?
Для полета в Объединенные Арабские Эмираты гражданам Кыргызстана необходимо получить визу — это можно сделать с помощью туроператоров или заполнить заявку самостоятельно. Для перелета и въезда в страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и страховку, покрывающую лечение COVID-19.
Ограничения все ещё действуют?
Конечно, ковид ещё никуда не ушел, и ограничения продолжают действовать — например, в Дубае нужно строго носить маску и не снимать ее в общественных местах. Однако курорты ОАЭ постепенно возвращаются к привычному ритму.
В жаркие летние месяцы в ОАЭ, в том числе в Дубае туристам доступно большинство достопримечательностей и развлечений. Например, открыт Дубайский аквариум и подводный зоопарк, смотровая площадка небоскреба Burj Khalifa, парки, торговые центры, пляжи, кафе и рестораны.
Россия
Россия всячески развивает свой туристический потенциал. Для кыргызстанцев открыты поездки по всей стране, благодаря которым можно окунуться в культуру народов России и увидеть необыкновенную природу Урала, Сибири или Дальнего Востока.
Как добраться?
Из Кыргызстана в Россию летает сразу несколько авиакомпаний из разных городов нашей страны. Например, в Москву можно вылететь не только из Бишкека, но и из Оша или из Тамчы.
Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, кыргызстанцам доступны перелеты ещё в десятки городов по всей России.
Какие документы нужны?
Чтобы отправиться в Россию вам нужно сдать ПЦР-тест на коронавирус и загрузить его результаты в приложение «Путешествуй без COVID-19». Наши лаборатории уже аккредитованы, поэтому сложностей с тестом и приложением возникнуть не должно. Ещё один тест нужно будет сдать уже по прилету.
Кыргызстанцам можно находиться в России без постановки на миграционный учет до 30 дней, а безвизовый режим действует 90 дней.
Ограничения:
В России периодически как вводятся новые ограничения, так и наоборот происходят послабления. Чаще всего новые ограничения вводятся в крупных городах, вроде Санкт-Петербурга или Москвы.
Например, совсем недавно в Москве ввели ограничения на посещение парков, вновь закрыли фудкорты, приостановили работу ночных клубов. Однако отправиться в путешествие по России можно: многие республики и регионы открыты для туристов. Например, можно отправиться в центральную Россию, на север страны или на Дальний Восток. Также доступны поездки в курортные города.
Грузия
Грузия, расположенная посреди Кавказских гор, ее города со старинными зданиями и мощеными улицами, соседствующие с современной городской культурой, и ее природа с долинами, реками и величественными горами открыта для туристов из нашей страны.
Как въехать в Грузию?
Улететь в Грузию можно с помощью нескольких авиакомпаний, но с пересадкой либо в Турции, либо в Дубае.
По документам:
Как и везде, в Грузии действует требование отрицательного ПЦР-теста. Ещё один тест надо будет сдать на третий день пребывания в стране. Однако если вы уже вакцинированы, то вы можете не сдавать тест, а показать свой сертификат о вакцинации.
Кроме того в Грузии действует безвизовый режим для кыргызстанцев целых 360 дней.
А что там с коронавирусом и ограничениями в Грузии?
Тут все довольно открыто для туризма. Разрешено работать гостиницам, кафе, ресторанам. Доступны музеи и библиотеки, можно посещать достопримечательности. Работает общественный транспорт и канатные дороги. Ограничений также практически нет — с недавних пор отменили ношение масок на улице, а с 1 июля отменят комендантский час, который длится с 23:00 до 4:00.
Украина
Украина открыта для туристов из Кыргызстана. Можно отправиться на морские курорты Одессы, посетить украинские Карпаты и прогуляться по старинным улочкам Киева.
Как добраться?
Отправиться в Украину без пересадок, к сожалению, тоже не получится. Есть рейсы как с одной пересадкой через Стамбул, так и с несколькими.
Документы:
Для въезда в Украину нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест или показать сертификат о вакцинации от коронавируса вакцинами, которые утвердила ВОЗ. Из доступных в Кыргызстане — это «Sinopharm». Сертификаты привитых «Спутником V» Украина не принимает.
Также обязательно нужна медицинская страховка от украинской компании — это недорого и можно быстро сделать онлайн. Это важный документ и без него даже могут не пустить на рейс.
Для кыргызстанцев Украина открыта до 90 дней без визы.
Какие ограничения действуют в стране?
Украина сейчас разделена на карантинные зоны. Сейчас все области страны находятся в зеленой зоне, поэтому там смягчают меры по борьбе с коронавирусом. Например, кафе и ресторан могут работать круглосуточно, разрешена работа ночных клубов.
Также для туристов открыты отели и гостиницы, можно посещать культурные места и достопримечательности. Из ограничений остается масочный режим и социальная дистанция, особенно в местах скопления людей.
Армения
Армения — страна, богатая памятниками культуры, природой, потрясающей кухней и гостеприимством. И ещё в начале 2021 года она открылась для туристов.
Как добраться?
Долететь до Армении можно с пересадкой в Москве или Дубае.
А какие требования по документам?
Для въезда в страну нужно предоставить ПЦР-тест на русском, английском или армянском языках. Также можно предоставить сертификат о вакцинации.
Если вы не сдали тест заранее или ещё не вакцинированы, не беда — Армения дает возможность сдать ПЦР-тест по прилету, но результаты тестирования вам придется подождать в изоляции.
Виза кыргызстанцам не нужна — можно спокойно путешествовать по Армении до 180 дней.
Что с ковидом и ограничениями?
В стране продолжают требовать ношения маски в общественных местах и ограничения по массовым мероприятиям. В целом, больше ограничений нет.
Можно смело бронировать отель на любой вкус, гулять и смотреть городские достопримечательности, посещать музеи и парки, обедать в кафе или отправиться в поездку по стране, чтобы глубже познакомиться с ее культурой и природой.
Иссык-Куль
Отправиться на отдых можно и внутри нашей страны. К счастью, пансионаты и отели Иссык-Куля уже открыты как для внутренних туристов, так и для иностранцев.
Добраться до Иссык-Куля можно привычным способом — на автомобиле или междугородней маршрутке.
Однако это не единственный способ. Из Оша и Джалал-Абада можно долететь до Тамчы на самолете с помощью местной авиакомпании TezJet. Это недорого и вам не придется ехать в машине 10 часов. Стоимость билетов — около трех тысяч сомов.
Автор текста: Алексей Журавлев