Курорты и отели разного класса у моря, музеи, исторические достопримечательности — все это открыто для туристов несмотря на то, что в Турции пока еще действуют ковидные ограничения.

Как добраться?

Долететь из Кыргызстана в Турцию можно прямым рейсом из Бишкека и даже без пересадок, если лететь через «Turkish Airlines» или «Pegasus».

Какие документы нужны?

Чтобы въехать в Турцию, кыргызстанцам нужно предоставить свежий отрицательный ПЦР-тест на английском языке, заполнить форму на сайте турецкого минздрава и получить HES-код — он нужен, чтобы спокойно пользоваться услугами и передвигаться внутри страны. Если же вы вакцинированы — возьмите с собой паспорт вакцинации, он не помешает. Путешествовать по стране без визы кыргызстанцам можно целых 90 дней.

А что там с ограничениями?

С 1 июня турецкие власти ослабили ограничения.

Кафе и рестораны принимают посетителей с 7 утра до 9 вечера, а доставка работает до полуночи. Крупные магазины и торговые центры также открыты в дневное время, но закрыты по воскресеньям. Развлекательные парки и центры, кинотеатры, бассейны тоже работают, но с различными эпидемиологическими ограничениями.

Комендантский час, который продолжает действовать в Турции, не касается туристов. Причем сейчас у отдыхающих в Турции есть много преимуществ — все музеи и достопримечательности, уникальные историко-культурные объекты открыты только для туристов.