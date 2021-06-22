Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев 22 июня на пресс-конференции сообщил, что Кыргызстан потерял 800 гектаров своей территории в Камышановке и Токмоке из-за размытия берегов реки Чу.

Фото: Кабар.

Глава МЧС пояснил, что река Чу является линией границ Кыргызстана и Казахстана. И, если река двигается, то и границы тоже меняются.

«К сожалению, граница сдвигается только в нашу сторону. Казахстан постоянно укрепляет свои берега и установил уже вторую дамбу. Но с этого года сдвижение границы в нашу сторону мы остановим», — заявил он.

По словам министра, работа в этом направлении уже началась и вопрос находится под личным контролем президента Садыра Жапарова, который дал поручение выделить средства для укрепления берегов.

Дамбы на реке Чу

О том, что из-за размыва берега реки Чу Кыргызстан теряет около 500–700 гектаров земель, МЧС сообщало еще в 2017 году.

По данным ведомства, в 2013 году МЧС разработало схему генерального плана защиты от размыва левого берега реки от города Токмака до села Камышановка и определили 193 потенциально опасных участка. Согласно схеме, протяженность берега, подверженного размыву, составила 64,9 километров.

Фото: Акипресс.

В мае 2020 года тогдашний министр чрезвычайных ситуаций Замирбек Аскаров поручил отработать вопросы строительства защитной дамбы. Он планировал построить дамбы протяженностью 322 метра.

Однако работы были временно приостановлены из-за нехватки средств во время пандемии коронавируса. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным министерства на 2021 год, работы по строительству дамб на реке Чу продолжаются в двух местах: в селах Лубяное и Камышановка. Первый объект протяженностью в 689 метров находится на стадии завершения. А дамбу в 322 метра, которую планировали построить еще в 2020 году, только начинают возводить.

В пресс-службе МЧС добавили, что работы по постройке дамб и берегоукреплению на реке Чу проходят каждый год по мере получения финансирования. В 2021 году на эти цели из бюджета были выделены 27 млн сомов.