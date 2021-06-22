Лидерка партии «Реформа» и бывшая кандидатка в президенты Клара Сооронкулова сообщила, что её вызвали на допрос в МВД. По её мнению, допрос может касаться октябрьских событий 2020 года.

«5 и 6 октября я была в эпицентре происходящего. Мне кажется, будут спрашивать о тех событиях. Я расскажу о том, как 6 октября насильно собрали депутатов в гостинице “Достук” и заставили выбрать Садыра Жапарова премьер-министром. На мой взгляд, в тот день был совершен государственный переворот. Те, кто выходил 5 октября на протесты, требовали отмены результатов парламентских выборов. Но некоторые политические силы воспользовались этим и, совершив 6 октября государственный переворот, пришли к власти», ‒ сказала она в интервью «Азаттыку».

В повестке опубликованной Сооронкуловой указано, что её вызвали на допрос в качестве свидетеля на 23 июня.

Октябрьские события

5 октября 2020 года в Бишкеке начались демонстрации за отмену итогов парламентских выборов, которые переросли в массовые столкновения между протестующими и силовиками.

В результате столкновений погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу, а сотни человек получили ранения. Среди них есть и те, кто лишился глаз и конечностей.

По официальной информации, медицинскую помощь получили более тысячи людей.

К ночи Белый дом был захвачен протестующими и они начали освобождать находившихся в заключении политиков, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и политика Садыра Жапарова.

Садыр Жапаров быстро активизировал своих сторонников и захватил власть путем угроз депутатам парламента и даже президенту. Позже президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку ради стабильности в стране.

Жапаров силой добился того, чтобы парламент назначил его премьер-министром — это удалось сделать только с третьего раза. Также он стал и.о. президента, путем угроз ликвидировав мешавшего ему спикера парламента. После выборов в январе 2021 года Жапарова избрали президентом.