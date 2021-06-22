Один из наиболее известных, старых и самых авторитетных общих журналов по медицине The Lancet опубликовал исследование ученых, которые сделали прогноз смертности от COVID-19 по всему миру.

По их данным, Кыргызстан ожидает наихудший прогноз смертности от коронавируса — от 256 до 512 смертей на 100 тыс человек. Авторы отмечают, что модель исследования учитывает распространение и эффективность вакцин от COVID-19 по каждой стране.

Фото: медицинский журнал The Lancet

Так, согласно данным, Центральная Азия вошла в область с наибольшей потребностью в вакцинах.

«Кризис с COVID-19 может возникнуть по всей Центральной Азии, пока только две страны в этом регионе (Кыргызстан и Узбекистан) получили вакцины бесплатно», — отметили исследователи.

Вакцинация в Кыргызстане

В Кыргызстане кампания по вакцинации началась в начале апреля 2021 года. Сейчас в стране доступны две вакцины против COVID-19: российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан бесплатно.

По данным минздрава, на 22 июня первую дозу вакцины в стране получили 95 390 человек, а второй дозой привили 71 462 человека. Несмотря на вакцинацию населения, минздрав ранее сообщил, что в стране официально началась третья волна коронавируса.

Об этом также свидетельствую данные о новых случаях заражения. Так на 22 июня в стране выявили 931 новый случай заражения, и зарегистрировали восемь смертей среди пациентов с COVID-19.

В Кыргызстане за время пандемии зарегистрировали всего 116 546 случаев заражения COVID-19. За это время от коронавируса скончались 1 945 человек.