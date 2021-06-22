Директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова сообщила, что вторая партия китайской вакцины Sinopharm против COVID-19 может поступить в Кыргызстан на этой неделе.

По её словам, трудности с доставкой препарата возникли из-за того, что нет авиарейсов из Китая.

«Вакцина была готова 20 июня. Доставить ее в Кыргызстан помогает UNICEF. Из-за того, что сейчас авиасообщение ограничено, организация намерена доставить препарат чартерным рейсом через Турцию. Доставка вакцины не зависит от минздрава, она запаздывает из-за ситуации с авиасообщением», — сказала Ишенапысова в интервью «Азаттыку».

21 июня глава минздрава Алыкадыр Бейшеналиев говорил, что Sinopharm должны доставить «сегодня-завтра».

Читать по теме: Вакцину AstraZeneca Кыргызстан получит из Южной Кореи, но точной даты поставки нет — глава минздрава Бейшеналиев

Задержка с поставкой Sinopharm

Власти Китая всего выделили бесплатно Кыргызстану 300 тысяч доз Sinopharm. Первые 150 тысяч доз препарата доставили в страну в марте. А вот вторую партию вакцины — также 150 тысяч доз власти Кыргызстана не могут доставить уже несколько недель.

Сначала министр здравоохранения сообщил, что Кыргызстан не может доставить вторую партию Sinopharm из-за того, что «нет ни самолёта, ни авиарейсов в Пекин». Затем стало известно, что власти ищут средства, чтобы доставить вторую партию Sinopharm*.

*Первую партию вакцин в страну доставили бесплатно.

«Расходы на доставку второй партии не предусмотрены, поэтому министерство обращается в международные организации. На транспортировку потребуется более $150 тысяч», — сообщила Ишенапысова 9 июня.

Вакцинация в Кыргызстане и третья волна COVID-19

В Кыргызстане сейчас доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Обе вакцины доступны для граждан страны бесплатно. Однако «Спутник V» могут получить лишь лица старше 65 лет.

Кампания по вакцинации граждан началась в стране в конце марта этого года. По данным минздрава, на 22 июня в стране всего вакцинировано свыше 95 тысяч человек, а вторую дозу препарата получили 71 462 кыргызстанца.

15 июня минздрав заявил, что в Кыргызстане сейчас идёт третья волна коронавируса. В последние несколько недель в стране идёт резкий рост числа зараженных COVID-19. Эксперты прогнозируют, что ближайшие две недели ежедневно будет выявляться около 1 500 новых заболевших COVID-19.

Кроме этого, республиканский штаб рекомендовал кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Также штаб призвал граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

22 июня в стране зафиксировали 931 новый случай заражения COVID-19. Это рекордный показатель за последние месяцы. Всего по данным минздрава, с начала пандемии в Кыргызстане зарегистрировано 116 546 случаев заражения COVID-19.

По официальной версии минздрава всего умерли 1 945 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом.

Читать по теме: Второй «черный июль» и нехватка коек. Эксперты предупредили о резком росте числа заболевших COVID-19 в ближайшие недели