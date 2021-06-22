Милиция Оша сообщила, что нашла повешенное тело 17-летней девушки.

По словам пресс-секретаря ГОВД Оша Абсатара Табакалова, в ночь на 21 июня примерно в 03:00 в милицию позвонил житель микрорайона Курманжан-Датка и сообщил, что его дочь повесилась.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа обнаружила повешенную девушку на турнике спортивной площадки одного из учебных заведений.

Родственники покойной отказались от прохождения судебно-медицинской экспертизы и сказали, что не имеют никаких претензий. Но в милиции сообщили, что несмотря на это следственные мероприятия продолжаются.

В начале марте стало известно, что в одном из спортзалов в Сокулукском районе Чуйской области нашли тело 14-летней. По данным следствия, причиной этому могли стать недопонимания между ней и матерью.

При осмотре сотрудники милиции кроме следов от верёвки никаких признаков насилия не обнаружили.