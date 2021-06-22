Жеребьевка на повторные выборы в Ошский городской кенеш должна была пройти 21июня. Но мероприятие пришлось передвинуть на следующий день, из-за того, что ТИК не удовлетворила заявление о дисквалификации 18 кандидатов.

Торага Ошского ТИК сегодня, 22 июня, выслал «Клоопу» результаты жеребьевки. На повторных выборах примут участие девять партий.

Нумерация партий распределена следующим образом, «Ынтымак» — 1, «Улуу-Журт» — 2 , «Биздин Кыргызстан» — 3, «Улуттар Биримдиги» — 4, «Келечек-Будущее» — 5, «Бүтүн Кыргызстан» — 6, «Ата-Журт Кыргызстан» — 7, «Бир Бол» — 8, «Нур» — 9.

Что произошло?

21 июня ТИК собрала все девять партий на розыгрыш жеребьевки. Но партии «Улуу Журт», «Биздин Кыргызстан», «Улуттар Биримдиги», «Келечек-Будущее» и «Бутун Кыргызстан» отказались от участия. Так как ТИК не отстранил 18 кандидатов нарушивших закон на предыдущих выборах 11 апреля.

Председатель ТИК сообщил «Клоопу», что заявление не удовлетворено, поскольку у них не было решения суда или подтверждения того, что против них возбуждено дело.

Тем не менее, Мирлан Орозбаев, лидер партии «Улуу Журт», и Замир Шамшидин уулу, представитель партии «Бутун Кыргызстан» в Оше и области, заявили, что заявки на 18 кандидатов были отправлены в ЦИК, Ошский городской суд и в органы юстиции. правоохранительные органы. Эти партии считают, что отмена выборов 11 апреля должна наказать тех, кто нарушил закон о выборах.

Сколько кандидатов исключены из списков?

Ранее из списка были исключены 76 кандидатов Ошской ТИК, 14 из которых заявили о нарушениях на выборах. Позже выяснилось, что 10 из 14 кандидатов были повторно внесены в список. ТИК объяснила это решение тем, что дела против них прекращены из-за отсутствия доказательств.

Центризбирком отменила результаты выборов 11 апреля в городские кенеши Бишкека, Оша и Токмока. Это решение было принято в связи с нарушениями, повлиявшими на результаты голосования — подкуп голосов, административный ресурс, массовая регистрация избирателей.

Переизбрание депутатов трех городских кенешах назначено на 11 июля и обойдется в 48,3 миллиона сомов. 20 июня избирательная кампания началась во всех трех городских кенешах и закончится за день до выборов.