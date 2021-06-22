Комитет по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Жогорку Кенеша 22 июня рассмотрел и одобрил в первом чтении законопроект «О Дорожном фонде».

Что это за законопроект?

В законопроекте предлагается создать дорожный фонд, где будут аккумулироваться различные отчисления, которые затем направят на ремонт и содержание дорог. Из этих денег также планируют выплачивать кредиты, полученные для развития дорожной сети страны.

Средства в фонд будут поступать из бюджета — речь идет о деньгах которые выделяются на ремонт, содержание и строительство дорог. Кроме этого, в фонд будут поступать увеличиваемая с 2021 года часть акцизного налога на бензин и дизтопливо.

Также, если законопроект примут, то будет создан специальный наблюдательный совет, функция которого одобрять планы расходов и заслушивать отчёты фонда.

Сам фонд начнёт работать с 2023 года, а объёмы отчислений в него определят позже.

Разработчики законопроекта в справке-обосновании пишут, что «целью проекта является укрепление финансовой основы

функционирования автодорожной отрасли для сохранения и развития дорожной сети стране и улучшения инфраструктурной связности территорий».

Они отмечают, что причиной нынешнего плачевного состояния дорог страны является недостаточное финансирование ремонта и содержания дорог.

«Коррупционный фонд»

Однако в ходе обсуждения депутаты Рыскелди Момбеков и Шералы Абдылдаев усомнились в целесообразности создания фонда и выступили против законопроекта.

«Есть ли необходимость в этом фонде? В бюджет мы вводим дополнительную статью. Зачем нужен фонд? Налоги собираются, разве не хватает выделяемых 600 млн или 1-2 млрд сомов? Зачем фонд? Если бы был новый источник дохода, или налог, который надо собирать. Сейчас вы планируете налоги, которые и так поступают, назвать “фондом”, зачем вам это?» — сказал он.

Представитель минфина на это ответил, что собранные в фонде средства будут тратить именно на дороги.

Нардеп Шайлообек Атазов в свою очередь назвал фонд — «коррупционной схемой».

«Минтранс не может осуществлять свою деятельность без создания фонда? Конечно, не хватит денег, если в ведомстве коррупция. Почему Минтранс и те, кто строит дороги, воруют, а люди должны платить деньги в этот фонд, чтобы выплачивать долги, взятые на строительство дорог […] Красивые и этичные члены кабмина, министры, депутаты крадут деньги, а люди должны расплачиваться», — возмутился он.

Он отметил, что, по данным Генпрокуратуры, Минтранс — самый коррумпированный орган*.

*По данным Генпрокуратуры, по итогам 2020 года самым коррумпированным органом стала Государственная регистрационная служба. Минтранс на втором месте в антирейтинге. При этом, по данным Нацстаткома, самый коррумпированный орган — Таможенная служба.