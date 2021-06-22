Певец Мирбек Атабеков на своей странице в Instagram сообщил, что вновь заразился коронавирусом. Ранее он заявлял, что переболел COVID-19 в 2020 году.

«Вирус крадётся незаметно друзья. Спустя только 10 дней мне становится лучше, и уже активно иду на поправку», — написал он.

Повторное заражение то есть, то нет

По словам министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, в Кыргызстане фиксируют много повторных случаев заражения коронавирусом.

«Многие повторно болеют. Я об этом говорил. То, как будет протекать повторное заболевание, зависит от индивидуальных особенностей организма: иммунитета, возраста, состояния здоровья», — сказал он в интервью kaktus.media.

При этом 6 апреля замминистра здравоохранения Улукбек Бектурганов говорил, что в стране нет официально зарегистрированных случаев повторного заражения COVID-19.

В середине июня заместитель главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора по Бишкеку Айнагуль Рыскулбекова также сообщала, что в столице не зарегистрировано случаев повторного заражения коронавирусом, но есть случаи заражения после вакцинации.

Согласно статистике Минздрава, на 22 июня зарегистрировано 116 546 случаев заражения COVID-19. При этом неизвестно, входят ли в это число повторные случаи заражения. Пока ведомство отдельно не публикует статистику о повторных случаях заражения коронавирусом.

Всего с начала пандемии по официальной версии минздрава умерли 1 945 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом статистика минздрава постоянно подвергается критике, так как ведомство ее несколько раз пересматривало.