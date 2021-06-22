В пресс-службе Госкомитета нацбезопасности сообщили, что в Таласе между сотрудниками ГКНБ и местными жителями произошел бытовой конфликт без применения травматического оружия.

Так в ведомстве прокомментировали ранние сообщения в СМИ о том, что их сотрудники избили отдыхающих с применением травматических пистолетов.

По данным ГКНБ, случай произошел 20 июня. Госкомитет также отрицает, что сотрудники заставили местного жителя изменить показания запугиванием.

«Не соответствует действительности информация, что сотрудники УГКНБ заставили местного жителя изменить показания путем запугивания, так как после словесной перепалки инцидент был исчерпан в связи с примирением сторон», — заверили в ведомстве.

По инциденту проводится служебное разбирательство, по его результатам будут приняты меры в отношении сотрудников управления ГКНБ по Таласской области.

Что писали в СМИ

Ранее издание Kaktus.media сообщило, что на пляже в зоне отдыха «Беш-Таш» в местности Козучак около восьми часов вечера между отдыхающими и сотрудниками ГКНБ произошла словесная перепалка, в ходе которой последние использовали травматические пистолеты.

«Сотрудники ГКНБ достали травматические пистолеты и начали стрелять в воздух, а одному из отдыхающих приставили пистолет к голове, а затем засунули ствол в рот», — передавало издание.

По данным издания, инцидент наблюдал приехавший на место конфликта участковый.

Как сообщили в Kaktus.media, один из пострадавших обратился в больницу, второй написал заявление в милицию, еще один скрывается, опасаясь выступать против силовиков.

При этом отмечается, что пострадавшего, обратившегося в милицию, «запугали» сотрудники ГКНБ, чтобы тот поменял показания против них.