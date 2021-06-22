Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта сообщило, что кыргызская спортсменка Каныкей Кубанычбекова завоевала лицензию на летние Олимпийские игры в Токио по пулевой стрельбе.

По информации Госагентства, о путевке Кубанычбековой стало известно после международных соревнований оффлайн и онлайн-форматов по пулевой стрельбе в упражнении пневматическая винтовка на 10 метров.

«Лицензия получена благодаря наибольшему количеству выполненных минимальных квалификационных стандартов за участие на международных в Казахстане, Индии (онлайн-формат), Кувейте и Азербайджане (онлайн-формат)», — сообщили в агентстве.

Кубанычбекова получила наивысший средний результат в рейтинге, что позволило ей получить путевку. Спортсменка также ранее победила в Кубке Кыргызстана 2020 года и является лидеркой Кубка Кыргызстана 2021 года.

Кроме Кубанычбековой путевки на летние Олимпийские игры также получили спортсменки по борьбе Айсулуу Тыныбекова и Айпери Медет кызы.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио в 2021 году. Они должны были пройти в 2020 году, однако Международный олимпийский комитет перенес игры на год позже из-за пандемии COVID-19.