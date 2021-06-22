Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций 22 июня сообщило на пресс-конференции о заключеных соглашениях на поставку пожарной, спасательной и строительной техники.

Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев сообщил, что ведомство на грантовой основе получит 100 единиц пожарной техники, 2 вертолета, пожарно-спасательную технику и другое оборудование от России.

По его словам, Кыргызстан подписал с Россией грантовое соглашение на приобретение техники для МЧС на $20 млн.

Кроме того, Ажикеев добавил, что ведутся переговоры с Китаем о поставке шести мобильных госпиталей и около 100 единиц пожарной техники.

«Из-за COVID-19 этот вопрос затянулся. Мы надеемся, что к 2022 году эта техника на основе гранта поступит в ряды МЧС», — сказал он.

Также, по словам Ажикеева, МЧС планирует 9 июля провести тендер на закупку 60 единиц пожарной техники.

Ажикеев отметил, что сейчас у МЧС нет ни одного летательного аппарата — единственный аппарат пришел в непригодность.

«Последнее обновление пожарной техники было в 2008-2009 годах, а до этого было в 1999-х годах. Вся пожарная техника базируется на технике ЗИЛ-130, которую уже нигде не выпускают», — заявил он.

Кто такой Ажикеев?