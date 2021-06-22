Министерство здравоохранения и соцразвития сообщило, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Пять смертей зафиксировали в Бишкеке, две в Чуйской области и одну в Ошской области.
По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 945 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
- Бишкек — 435;
- город Ош — 147;
- Чуйская область — 129;
- Ошская область — 93;
- Жалал-Абадская область — 50;
- Баткенская область — 41;
- Иссык-Кульская область — 27;
- Нарынская область — 5;
- Таласская область — 4.
Минздрав также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 522 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 105 932 пациента.
За сутки среди медиков выявили 42 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 156 медработников, из которых выздоровели всего 4 776.