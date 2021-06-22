Министерство здравоохранения и соцразвития сообщило, что за сутки в Кыргызстане умерли восемь пациентов с COVID-19. Пять смертей зафиксировали в Бишкеке, две в Чуйской области и одну в Ошской области.

По данным минздрава, за все время пандемии в Кыргызстане скончались 1 945 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

  • Бишкек — 435;
  • город Ош — 147;
  • Чуйская область — 129;
  • Ошская область — 93;
  • Жалал-Абадская область — 50;
  • Баткенская область — 41;
  • Иссык-Кульская область — 27;
  • Нарынская область — 5;
  • Таласская область — 4.

Минздрав также сообщил, что за сутки выздоровели и были выписаны из больниц 522 человек. По всей стране за все время пандемии от COVID-19 или внебольничной пневмонии выздоровели 105 932 пациента.

За сутки среди медиков выявили 42 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 5 156 медработников, из которых выздоровели всего 4 776.

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