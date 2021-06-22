Пресс-служба президента сообщила, что 21 июня Уполномоченная по правам ребенка Жыпариса Рысбекова встретилась с братом погибшего воспитанника Военно-Антоновского детского дома Игоря Якунина Богданом Якуниным.

Отмечается, что на встрече Рысбекова выслушала все доводы Богдана Якунина о смерти его брата и заверила, что в настоящее время ведется комиссионное рассмотрение всех обстоятельств происшествия. По её словам, комиссия рассмотрит ответственность всех должностных лиц после проведения расследования.

Уполномоченная заявила Якунину, что президент Садыр Жапаров держит под личным контролем ситуацию с расследованием смерти его брата.

Ранее Богдан Якунин обратился к Жапарову с просьбой взять дело о смерти его брата под личный контроль. Он просил президента помочь с тем, чтобы его брата признали потерпевшим и провели эксгумацию тела.

По словам парня, сейчас директор детского дома пытается замять дело и прикрывает старшеклассника, который избил его брата до смерти.

Богдан Якунин также рассказал подробности смерти своего брата, которые он услышал от других воспитанников детского дома, ставших свидетелями произошедшего.

По его словам, директор собрал воспитанников детского дома и сказал им молчать о произошедшем. Кроме того, по словам Богдана, директор пытался сделать так, как будто Игорь умер от отравления.

Смерть Игоря Якунина

По данным ГУВД Чуйской области, инцидент произошел 1 июня. Тогда в милицию поступило сообщение, что в детдоме в селе Военно-Антоновка ученик 6 класса Игорь Якунин потерял сознание в спальне, а затем скончался. Мальчика доставили в больницу, где и констатировали смерть.

По факту гибели мальчика начали досудебное производство и назначили экспертизы, чтобы установить причины смерти. В ГУВД отметили, что при осмотре тела погибшего не было обнаружено каких-либо следов насилия.

Затем в минобразования сообщили, что дети играли в монополию в спальной комнате, когда «мальчик встал, сделал несколько шагов и упал без сознания». В ведомстве утверждают, что никакой драки не было.

Однако брат погибшего ребенка Богдан сообщил следствию, что Игорь умер после избиения старшеклассником.

«Игоря ударили пять раз в область груди, последний удар был самым сильным, в область сердца. Когда мальчик развернулся и сделал три шага, сразу упал. У него начались судороги, нехватка воздуха, непроизвольное мочеиспускание. Директор детдома приехал примерно в 22:00 и отвез мальчика в больницу. Однако последний вздох он сделал в машине и спасти его не удалось», — заключил он.

По словам адвоката, как только Богдан приехал в детдом, воспитанники рассказали, что мальчику стало плохо после того как его ударил старшеклассник. При этом, сам старшеклассник, избивавший детей также подтвердил случившееся.