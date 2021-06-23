В поликлинике жилмассива Ала-Тоо после получения антибиотика умер 29-летний мужчина. Информацию об этом изданию АКИpress подтвердила глава Городского управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова.

Она рассказала, что 16 июня мужчина пришел по листу назначений на укол. Он и раньше получал «Цефтриаксон».

«По словам медиков, ему провели пробу и сделали укол, после которого ему стало плохо. В поликлинике мужчине оказали всю необходимую помощь», — сказала она.

Исмаилова отметила, что приехала милиция, изъяла лекарства. Оказалось, что «Цефтриаксон», который мужчина принес с собой, куплен в контейнере на Ошском рынке. Об этом милиции сообщила жена погибшего, которая пришла с ним в поликлинику.

«Милиция выезжала и туда. К тому же лекарство было изъято дома у умершего. Все это отдали на экспертизу. Вскрытие тела скончавшегося мужчины сделали. Результаты будут через месяц», — сказала она.

При похожих обстоятельствах 1 апреля 2021 скончался замдиректора Департамента консульской службы МИД Бахтияр Шакиров.

По словам директора Центра иммунопрофилактики Гульбары Ишенапысовой, мужчина скончался после того, как он получил в НЦОМиД дозу антибиотика «Цефтриаксон» из-за чего у него случился анафилактический шок.

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