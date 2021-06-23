Издание T-media.kg выявило очень странный тендер, объявленный мэрией Оша.

Муниципалитет провел тендер на покупку самс, боорсоков, пирогов для торжественного мероприятия в честь открытия инновационного центра для молодежи — его провели 4 июня. В нём, по данным фактчекеров, приняли участие представитель кабинета министров в Ошской области Жарасул Абдраимов, вице-мэры Эмиль Шадыканов и Замир Юсупов, а также депутаты городского кенеша.

Скрины: Factcheck

Согласно тендеру, на праздничный стол для мероприятия намеревались потратить 312 тысяч сомов. В итоге тендер на поставку сладостей и угощений выиграла строительная фирма «Эр-Ас-компани», которая предложила самую низкую цену за это — 180 тысяч сомов.

По данным минюста, фирма занимается строительством жилых и нежилых помещений. Учредителем числится некий Боронбек Таштанов.

*По данным ЦИК на ноябрь 2020 года, Таштанов был депутатом местного кенеша в селе Папан Кара-Суйского района Ошской области. Согласно данным зоозащитников из объединения Straydogs.Kg, его компания на регулярной основе выигрывает тендеры на отстрел собак и кошек.

Больше половины этой суммы — 100 тысяч сомов предусматривались на закупку боорсоков. Но, по данным фактчекеров, несмотря на то, что тендер состоялся, на мероприятия не было боорсоков.

Скрины: Factcheck

В мэрии Оша говорят, что объявляли тендер только на 35 тысяч сомов, а сумма возросла из-за технической ошибки — там появились лишние нули и запятые.

«Мы объявляли тендер на 35 тысяч сомов. Но на портале по ошибке было указано 350 тысяч. Там нули, запятые лишние. Мы еще не перевели деньги компании-победителю. Теперь аннулируем этот тендер и проведем заново», — сказал Иззатбек Берхмаматов, председатель комитета по делам молодежи мэрии Оша

По его словам, выделенные деньги на кофе-брейк, используются не для одного мероприятия.

Победитель тендера, глава строительной компании «Эр-Ас-компани» Боронбек Таштанов сообщил фактчекерам, что на кофе-брейк израсходована 41 тысяча сомов.

«Просто отмазка»

Издание Factcheck.kg пришло к выводу, что мэрия Оша нарушила 4 пункт 10-статьи, а также 1 и 4 пункты 21-статьи закона «О государственных закупках».

А по словам юриста и экономиста Замира Пусуртегина, слова чиновников о технической ошибке «просто отмазка».

«Теперь они говорят, что аннулируют тендер. Но мероприятие же уже прошло. Если повторно проведут конкурс, может победить другая компания. Получается, эта компания выполнила работы в долг? Тогда мэрии придется погашать задолженность перед этой компаний», — сказал он.