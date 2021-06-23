Гостаможенная служба сообщила новые подробности дела об ущербе государству со стороны магазина Gergert Sport.

По их данным, таможня изучила товаросопроводительные документы и выявила, что товар не декларировали на территории Кыргызстана.

«Со слов представителя участников реализующих товары в спортивных магазинах Gergert Sport следует, что из-за недобросовестности в работе и ошибок европейских логистических компаний, указывались неверные данные в товаросопроводительных документах. Тем самым товары, указанные в экспортных документах, были ввезены и реализовывались в торговых точках незаконно», — пояснили в таможне.

В результате таможня сделала расчеты, согласно которым сумма ущерба государству составила 8 млн 598 тыс сомов. Материалы дела передали в МВД, чтобы приобщить их к уже возбужденному досудебному производству.

В марте 2021 года стало известно о том, что магазин Gergert Sport нанес ущерб государству в размере 21 млн сомов. Тогда об этом сообщил начальник следственного управления Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями (*финпол) Куанычбек Рисбаев.

*Финпол ликвидировали в марте 2021 года по решению главы кабинета министров Улукбека Марипова. Тогда такое решение обосновали «ненадлежащим исполнением финполом своих функций».

По его словам, товары на имя Gergert Sport приобретались в странах Европы. Однако по пути следования таможенные декларации переделывались, менялось название товара и его стоимость.

В Кыргызстан товары заезжали уже по таможенным декларациям на имя Айдай Таласбековой, указанные как «прочая обувь закрывающая лодыжку». Рисбаев пояснил, что сокрытие стоимости товара приводит к сокрытию таможенных платежей. Кроме этого, он заявил, что Таласбекова за период с 2015 по 2019 год не заплатила «ни копейки в налоговую».