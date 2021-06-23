Президент Садыр Жапаров 23 июня встретился с представителем бизнес-сообщества. Там с докладом перед ними выступил министр экономики Акылбек Жапаров.

В ходе своего доклада чиновник рассказал о проблемах в экономике, но подчеркнул, что есть и позитивные моменты.

«Что нас радует и вселяет уверенность в будущем, так это относительно высокая рождаемость и трудоизбыточность. Это тот ресурс, которого многим странам не хватает. Единственное, на сегодня остро стоит вопрос избавления, особенно среди молодого поколения, от синдрома так называемого комплекса бедной страны.

Создание рабочих мест — основная задача нашего кабинета в ближайшее время. Люди есть, дети есть, им надо дать образование и сделать конкурентоспособными. Сейчас рождаемость в стране составляет 120-130 тысяч в год. К 2030 году в Кыргызстане будут рождаться 230 тысяч детей. Это хороший темп», — сказал он.

Кроме этого, Жапаров отметил, что в руках Кыргызстана есть ещё один ценный ресурс — золото.

«По золоту мировая тенденция такова, что цена будет расти. В ближайшее время все месторождения золота благодаря президенту будут осваиваться самим государством. Есть технологии, есть бизнес-проекты. Есть уже люди, такие как Тенгиз Болтурук, которые могут это все возглавить и превратить нашу страну в одну из развитых. Кроме золота, у нас есть платина и серебро, которые активно используются в IT технологиях.

Если мы все время будем ныть и говорить, что у нас очень большой долг и маленький ВВП, то ничего не выйдет. Давайте поменяем парадигму», — отметил министр.

Эшелоны мигрантов

Став министром экономики, Жапаров предложил решить проблему безработицы созданием рабочих мест. Он поднимал тему безработицы и ранее, будучи депутатом парламента.

20 января 2021 года, после обсуждения поправок в закон «О внешней миграции» он предложил отправлять кыргызстанцев на трудовую миграцию в Москву эшелонами.

«Мэр Москвы Собянин говорит, что освободилось много рабочих мест, нет людей, а мы не можем решить вопрос с авиасообщением. Если необходимо, то нужно эшелонами, на поездах отправлять наших ребят туда», — предложил тогда нардеп.

Правозащитница Валентина Чупик, защищающая интересы мигрантов в России, рассказывает, что в период пандемии националистические выпады в сторону иностранных граждан в России только увеличились. Она регулярно сообщает о притеснениях в адрес мигрантов в России.

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