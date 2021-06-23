В Иссык-Кульской области 12 июня произошло ДТП на трассе Балыкчы — Чолпон-Ата, в результате которого погибли женщина и двое детей.

Один из родственников погибших рассказал журналисту «Клоопа», что машина, в которой находились женщина с двумя детьми была припаркована у обочины в момент наезда другого авто марки Mercedes Benz.

Он также рассказал, что за рулем Mercedes был уроженец Тонского района села Каджи-Сай 1987 года рождения в пьяном состоянии и без водительских прав. После аварии его доставили в столичную реанимацию.

При этом, сама машина принадлежит не водителю, а сотруднице РОВД Тонского района. По словам родственника погибших, в момент ДТП она была на пассажирском сидении, также в алкогольном опьянении.

«В прошлом году во время пандемии она в алкогольном опьянении стала виновницей ДТП, но тогда ей удалось избежать наказания, возможно большую роль сыграло ее должностное положение», — рассказал он.

Родственники погибших опасаются, что и в этом деле она может избежать наказания.

Домашний арест

В пресс-службе Иссык-Кульского областного суда сообщили журналисту «Клоопа», что досудебное производство по делу еще продолжается. Также, по их данным, сотрудницу милиции отпустили под домашний арест.

В суде пояснили, что такую меру пресечения ей вынесли, так как статья 300 Уголовного кодекса «Допуск к управлению автомототранспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения», по которой она проходит, «не предусматривает избрания меры пресечения в виде заключения под стражу».

Также в суде добавили, что в отношении водителя, который был за рулем Mercedes, ведется досудебное производство.

Вместе с этим в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области сообщили журналисту «Клоопа», что сотрудницу милиции уже уволили. Там не подтвердили и не опровергли информацию о том, что она была в состоянии алкогольного опьянения.