Начальник управления распределения электроэнергии и теплоснабжения Нацэнергохолдинга Рустам Садыков в интервью Kaktus.Media рассказал об ограничениях на электроэнергию, которые могут коснутся граждан.

Так, по его словам, согласно постановлению кабинета министров о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов установлены лимиты потребления электричества для всех регионов Кыргызстана. Он отметил, что за апрель-мая лимиты электроснабжения не были выполнены и их превысили на 19%.

«У нас, помимо однофазных бытовых потребителей, есть трехфазные, у которых имеются технические условия с разрешенной мощностью более 5 кВт. При этом имеются коммерческие потребители, для которых предусмотрена определенная мощность для электроснабжения. В отопительный период при несоблюдении лимита предполагается отключать тех потребителей, которые нарушают требование техусловий или установленный режим потребления», — сказал Садыков.

Он пояснил, что у абонентов с разрешением на 10 кВт имеется 3 кВт, которые они могут использовать на отопление электричеством. В случае если абонент превысит разрешенный лимит «то у него будет отключаться электричество, пока он не снизит свое потребление до разрешенной величины».

«Поэтому до наступления отопительного периода распредкомпании проведут инвентаризацию абонентов на предмет разрешенной мощности. Если она будет превышаться, будет отключаться та мощность, которая потребляется сверх разрешенной», — рассказал Садыков.

При этом, глава управления добавил, что те потребители, которые не имеют альтернативного отопления, не будут отключаться.

Энергетический кризис

В августе 2020 года о том, что республика столкнется с нехваткой электричества говорил экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. На тот момент Кыргызстану не хватало в Токтогульском водохранилище 2,4 млрд кубометров воды.

При этом прежние власти обещали, что не будут вводить ограничения для населения по использованию электроэнергии. Нехватку воды в водохранилище власти связывали с периодом маловодья, который будет продолжаться несколько лет.

В 2020 году Кыргызстан вынужден был начать приобретать у Казахстана электроэнергию, потому что в Токтогульском водохранилище мало воды. Как сообщил в начале ноября на заседании парламента вице-премьер-министр Равшан Сабиров, вместо 19,5 млрд кубометров воды там было всего лишь 14,7 млрд кубометров.

После смены власти в октябре 2020 года и наступления зимних холодов выяснилось, что отключения все-таки будут: для начала автоматические из-за перегруза электросетей. В Нацэнергохолдинге призвали кыргызстанцев потреблять меньше электроэнергии, использовать газ и уголь для отопления домов.

18 декабря в правительстве прошло внеочередное совещание по вопросу проблем в энергосекторе. И.о.премьер-министра, первый вице-премьер-министр Артем Новиков предложил задействовать резервные мощности в стране, чтобы пережить зиму и холода, и заявил, что нужно сделать все возможное для обеспечения населения бесперебойной подачи электроэнергии и тепла.

Весной 2021 года Кыргызстан заключил соглашения с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч до весны 2022 года, чтобы преодолеть кризис. В обмен страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.