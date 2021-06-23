Пресс-служба кабинета министров сообщила, что 23 июня глава Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Жылдыз Бакашова провела заседание.

На заседани Бакашова поручила государственным и местным органам власти перейти на усиленный режим работы. Также она заявила, что система здравоохранения должна быть готова «к возможному еще большему увеличению числа пациентов».

«Уровень заболеваемости коронавирусной инфекций стремительно повышается. Никто не хочет повторения прошлогодних сценариев как по ограничению экономической деятельности, так и по уровню смертности граждан», — сказала глава штаба.

Во время заседания она также обсудила вопросы освобождения отдельных корпусов в медучреждениях для лечения пациентов с коронавирусом, усиление работы службы 118 и совместную работу частных лабораторий с медучреждениями.

«Минздраву необходимо принять срочные меры по развертыванию дополнительных коек для лечения больных с COVID-19 с оснащением их необходимым медоборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала», — добавила Бакашова.

Кроме этого, по итогам заседания она дала минздраву ряд поручений:

совместно с минцифрового развития ускорить внедрение системы электронного здравоохранения, создание базы данных по лекарственным средствам и медизделиям, а также единого реестра граждан, перенесших коронавирусную болезнь;

предусмотреть в больницах выделение отдельного корпуса или здания, с наличием реанимационного отделения;

определить в областях, в городах Бишкек и Ош самостоятельные организации здравоохранения для лечения беременных женщин с COVID-19, а также гемодиализные центры для лечения пациентов с хронической почечной недостаточностью, заразившихся коронавирусом;

совместно с полпредами в областях, мэриями Бишкека и Оша обеспечить бесперебойную работу службы 118;

при открытии дневных или круглосуточных стационаров предусматривать организацию на входе сортировочных зон, со штатом медперсонала;

в 10-дневный срок проработать вопрос по установке контрактных отношений между медучреждениями и частными лабораториями для оптимизации диагностики и лечения пациентов с COVID-19;

усилить темпы вакцинации.

Минздрав сообщил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса 15 июня. Между тем уже более двух недель в стране наблюдается повышенный рост заражения COVID-19 среди населения, минздрав каждый день сообщает о более 500 новых случая заражения.

По данным ведомства, на 23 июня в стране выявили за время пандемии 117 284 случаев заражения коронавирусом. Также за это время зарегистрировали 1 953 смертей среди пациентов с COVID-19.