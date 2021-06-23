Смена лидера фракции «Ата Мекен» вылилась в перепалку между депутатами этой партии — Сайдуллу Нышанова заменили на Шералы Абдылдаева. Заседание даже пришлось прервать на 10 минут.

На видео попало, как депутат Шайлообек Атазов, сторонник и заместитель Нышанова, дернулся в сторону депутатки Айсуулу Мамашевой. Одному из парламентариев даже пришлось встать между ними, чтобы предотвратить возможное столкновение девушки и бывшего спортсмена.

*Атазов — чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша баллотировался от «Ата Мекен» на парламентских выборах 2015 года и шёл в списке 25-м. Однако на выборах 2020 года в седьмой созыв он шел 42-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

Атазов, защищая Нышанова, заявил, что партии пора отозвать нардепов, которые в списке кандидатов были в первой десятке — в этом «топе» Наталья Никитенко (№4 в списке), Бахадыр Сулейманов (№7), Айсулуу Мамашова (№8). Сайдулла Нышанов был девятым в списке, но еще 4 февраля он сообщил, что вышел из состава партии «Ата Мекен».