Этот партнерский материал создан по проекту «Девочки в науке» совместно с «Центром защиты детей» и ЮНИСЕФ.
У Мадины Самакбаевой на работе на 8 марта женщин не называют «украшением коллектива» и «хозяюшками». Самакбаева — химик-аналитик в Центре ветеринарной диагностики и экспертизы, где ее коллеги в основном женщины.
Все они ежедневно проверяют продукты на соответствие требованиям, после чего они поступают в магазины и на рынки. Одни девушки в белых халатах за столом ловко ковыряют материалы из рыбы и мяса, другие — работают со сложными аппаратами и пробирками. Самакбаева же проверяет мясо и молоко на наличие антибиотиков, чтобы обеспечить безопасность сотням тысяч кыргызстанцев.
Как и многие ее коллеги, девушка сталкивается со стереотипами о женщинах в науке. Ей часто говорили, что химия вредна для женщин и с такой работой она «не сможет родить детей». В Кыргызстане женщины чаще выбирают гуманитарные специальности вместо технических — это также связано с тем, что с детства им навязывают стереотипы об их роли и складе ума.
«Для меня наука — это система ценностей и знаний, которая накапливалась учеными веками со всего мира. Попадая в науку, ты получаешь весь опыт предыдущих поколений и вносишь свой вклад. И то, что ты сделал, может помочь другому поколению ученых», — рассказывает Самакбаева.
Девушка в школе мечтала стать медиком.Чтобы перед поступлением подкрепить знания по химии, она поступила на факультет химии в Кыргызский национальный университет. Эксперименты и исследования не оставили Самакбаеву равнодушной — она полюбила химию, осталась учиться и отбросила мысли о медицине.
Девушка изучала свойства угля с Кара-Кече и занималась проблемой чистой питьевой воды в Кыргызстане. Самакбаева ездила по регионам, где вместе с местными школьниками проверяла уровень чистоты воды и заинтересовалась этой проблемой.
«Увидев, насколько богат водный ресурс в стране, я поняла, что могу применить знания по химии во благо своей страны. Я выбрала магистерское направление — инженерная защита окружающей среды», — рассказывает Самакбаева.
Девушка поступила в Томский политехнический университет, что вызвало осуждение со стороны ее знакомых и близких, которые были против ее научной деятельности. Самакбаева часто слышала слова: «в России тебя не примут», «у тебя уже есть высшее образование — работай или выходи замуж».
«Даже самые близкие люди говорили: “Ой, все, ты пошла в науку, ты никогда не построишь семейную жизнь”. При этом никто из них не задумывался, что я могу сделать полезного, если я буду развиваться в науке», — вспоминает Самакбаева.
Девушка получила степень магистра в России и Финляндии, где совместно с учеными изучала процессы очистки сточных вод и их оптимизацию. После этого в Томске девушка продолжила учебу и поступила в аспирантуру.
Сейчас Самакбаева не только занимается пищевой химией, но и воспитывает двух детей. Находясь в декретном отпуске, девушка запустила уроки доступной химии Easy Science, где простым языком говорит о сложных вещах.
Она обучает увлекательной науке детей и взрослых и рассказывает о химических процессах, которые происходят в окружающих вещах — например, в обычном мыле или продуктах, которые мы едим каждый день.
«Я считаю, что наука должна быть доступной для всех и этой мой первый шаг, чтобы сделать химию популярной», — считает Самакбаева.
Она не останавливается на достигнутом и планирует изучать программирование, чтобы в дальнейшем заниматься химической информатикой. В этом году Самакбаева прошла по программе профессионального обмена TechWomen, где уже познакомилась с учеными, работающими в этом направлении.
Девушка призывает девочек не поддаваться стереотипам и не бояться поступать на технические и научные специальности.
«Наука — это не нечто недостижимое. Мы привыкли, что ученым надо родиться гением. Не бойтесь идти в науку, вас всему научат с нуля. Всем — и девочкам, и мальчикам — нужно идти в науку. Текущему поколению повезло, потому что сейчас много научных трудов. Находясь в Кыргызстане, вы можете делать классные фундаментальные исследования. Не надо бояться, нужно быть открытым, пробовать и найти свое», — говорит Самакбаева.
Автор текста: Айзирек Иманалиева
Автор видео: Эржан Бейшеналы уулуу