У Мадины Самакбаевой на работе на 8 марта женщин не называют «украшением коллектива» и «хозяюшками». Самакбаева — химик-аналитик в Центре ветеринарной диагностики и экспертизы, где ее коллеги в основном женщины.

Все они ежедневно проверяют продукты на соответствие требованиям, после чего они поступают в магазины и на рынки. Одни девушки в белых халатах за столом ловко ковыряют материалы из рыбы и мяса, другие — работают со сложными аппаратами и пробирками. Самакбаева же проверяет мясо и молоко на наличие антибиотиков, чтобы обеспечить безопасность сотням тысяч кыргызстанцев.

Как и многие ее коллеги, девушка сталкивается со стереотипами о женщинах в науке. Ей часто говорили, что химия вредна для женщин и с такой работой она «не сможет родить детей». В Кыргызстане женщины чаще выбирают гуманитарные специальности вместо технических — это также связано с тем, что с детства им навязывают стереотипы об их роли и складе ума.

«Для меня наука — это система ценностей и знаний, которая накапливалась учеными веками со всего мира. Попадая в науку, ты получаешь весь опыт предыдущих поколений и вносишь свой вклад. И то, что ты сделал, может помочь другому поколению ученых», — рассказывает Самакбаева.

Девушка в школе мечтала стать медиком.Чтобы перед поступлением подкрепить знания по химии, она поступила на факультет химии в Кыргызский национальный университет. Эксперименты и исследования не оставили Самакбаеву равнодушной — она полюбила химию, осталась учиться и отбросила мысли о медицине.

Девушка изучала свойства угля с Кара-Кече и занималась проблемой чистой питьевой воды в Кыргызстане. Самакбаева ездила по регионам, где вместе с местными школьниками проверяла уровень чистоты воды и заинтересовалась этой проблемой.

«Увидев, насколько богат водный ресурс в стране, я поняла, что могу применить знания по химии во благо своей страны. Я выбрала магистерское направление — инженерная защита окружающей среды», — рассказывает Самакбаева.