Октябрьский райсуд Бишкека 18 июня оправдал бывшего сотрудника ГКНБ подозреваемого в вымогательстве взятки. Сообщается, что в его деле не нашли состава преступления.

Бывшего сотрудника спецслужбы оправдали по статье Кодекса о проступках «Уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей», а также по статьям Уголовного кодекса «Злоупотребление должностным положением» и «Вымогательство взятки».

Бывшего сотрудника ГКНБ задержали с поличным при получении $1000 в сентябре 2020 года и начали досудебное производство по статье «Вымогательство взятки». Позже стало известно, что Госкомитет решил уволить его после служебного расследования.