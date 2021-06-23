Новость обновлена в 19:26

На заседании Жогорку Кенеша 23 июня депутат Эрмамат Тагаев предложил чиновникам из министерства энергетики и промышленности своё решение проблемы маловодья в Чуйской области.

Депутат считает, что для увеличения уровня воды в реках надо на вертолетах распылять угольную пыль в горах, чтобы ускорить таяние снежных масс.

«Нельзя только жаловаться на маловодье, надо действовать. На сегодняшний день в горах на высоте 3 тысячи метров из-за холодов не растаивают снежные массы. Вы можете сесть с правительством [кабмин], поговорить и добраться туда на вертолётах и распылять угольную пыль, чтобы вызвать таяние.

Тут надо смотреть по картам, в русле какой реки мало воды. Если бы вы туда поехали и распылили бы угольную пыль, то сейчас воды бы стало больше. Народ бы тоже не страдал. Вот это вопрос минсельхозу и минэнерго надо вместе рассмотреть. Если по прогнозам из-за маловодья потери ВВП составят 10 млрд сомов, то, применив предложенный мной метод, потеря составят лишь 100 млн сомов. Мы сэкономим большие деньги. Тем более, если через год весь этот снег начнет таять, объем в Токтогульском водохранилище может превысить норму», — сказал он.

По словам сотрудника Цюрихского университета и специалиста по ледникам Хорста Махгута, пыль на ледниках меньше отражает солнечные лучи, что усиливает таяние льда, хотя и не существенно.

Почему таяние ледников плохо?

Доктор политических наук Азамат Темиркулов и эколог Эмиль Шукуров в своей статье в 2017 году отмечали, что стремительное сокращение площади ледников в Кыргызстане может впоследствии привести к засухе и конфликтам в регионе.

«Дальнейший дефицит водных ресурсов особенно в странах низовья рек угрожает повлечь за собой в будущем тенденцию миграции населения из стран низовья в страны верховья течения рек, особенно в Ферганской долине, а также спровоцировать межгосударственные и локальные конфликты за жизненно важный ресурс», — отмечали они.

В статье они рекомендовали правительству Кыргызстана, местным сообществам и бизнесу «уделить особое внимание и реализовать “зеленую” модель развития на базе восстановления экологических систем Кыргызстана».

Маловодье

Проблема засухи встала перед фермерами Кыргызстана из-за наступившей аномальной жары. Фермеры несколько раз выходили на митинги и даже встречались с главой кабмина Улукбеком Мариповым.

По словам фермеров, если не решить проблему с водой, то «60% урожая просто засохнет».

Читать по теме: «Мы на пике маловодья за последние десятилетия». Фермеры и минсельхоз бьют тревогу — на полях высыхает урожай

Засуха в Кыргызстане: Часть воды спускают в Казахстан и Узбекистан в обмен на электричество

Засуха в Кыргызстане: В Чуйской области на ночь будут закрывать водозаборы для накопления