Верховный суд 23 июня оправдал экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева по делу о незаконном обогащении. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, своим решением, Верховный суд отменил приговоры Первомайского районного суда Бишкека от 5 октября 2020 года и Бишкекского городского суда от 15 марта 2021 года. Тогда оба суда признали Зилалиева виновным по статье «Незаконное обогащение».

Верховный суд направил уголовное дело бывшего чиновника на новое рассмотрение в Первомайский районный суд «ввиду допущенных процессуальных нарушений, влекущих отмену постановленных приговоров».

Задержание и суд над Зилалиевым

Дуйшенбека Зилалиева задержали в декабре 2018 года по подозрению в «незаконном обогащении». Тогда у него нашли незадекларированный $1 миллион, квартиры, офисные помещения и драгоценности. По официальным данным, доходы Зилалиева и его супруги с 2011 по 2017 годы составили всего 3 млн сомов.

Сам Зилалиева утверждал, что на него и его семью давят, чтобы он дал показания против бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В итоге Первомайский суд в октябре 2020 года признал его виновным и путем частичного сложения наказания он получил девять лет колонии с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет. Затем уже Бишкекский городской суд несколько раз подряд оставлял решение прошлой инстанции в силе.

После октябрьских событий и смены власти адвокатесса Зилалиева Таалайгуль Токтакунова сделала заявление о том, что обвинение в незаконном обогащении несостоятельно, так как из найденных в ячейке денег $300 тыс принадлежали другу Зилалиева.

Кроме этого, по ее словам, остальные $700 тыс принадлежали штабу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, которые лежали там на случай каких-то непредвиденных трат в 2017 году.