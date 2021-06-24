Партнеры пресс-службы Centerra Gold Inc. сообщили журналисту «Клоопа», что канадская компания опровергла слова внешнего управляющего «Кумтора» Тенгиза Болтурука о замороженных $1,7 млрд.

Ранее в интервью «Биринчи Радио» Болтурк заявил, что «Кумтор» потерял доступ к $1,7 млрд собственных средств. По его словам, Centerra полностью контролирует счета компании и закрыла к ним доступ.

«Денег на счету у “Кумтор Голд Компани” достаточно много. В марте этого года было последнее заседание совета директоров компании, и, согласно протоколу, на счету было $1,3 млрд. В этом году перевели дополнительные $400 млн чистой прибыли за 2020 год. Итого у нас более $1,7 млрд, но они стали для нас недоступными», — сказал тогда Болтурук.

В свою очередь в Centerra Gold Inc. ответили, что озвученные цифры в $1,7 млрд неточны.

«По состоянию на 30 апреля 2021 года на банковских счетах компании “Кумтор Голд Компани” находилось $17,1 млн и их эквивалентов. Они предназначались для удовлетворения неотложных потребностей эксплуатации рудника, которые составляли в среднем $16,2 млн в неделю», — заявили в канадской компании.

В Centerra Gold Inc. добавили, что в 2020 году операционные расходы и капитальные затраты на рудник составили $844,5 млн. В эту сумму также вошла заработная плата для более четырех тысяч штатных и контрактных сотрудников, а также на материалы, закупленные у местных предприятий

Что происходит вокруг Кумтора?

Месторождение Кумтор с начала июня находится в центре внимания общественности и депутатов парламента. Из-за соглашений по разработке рудника начато уголовное дело, по которым задержаны ряд политиков, в том числе два экс-премьер-министра и ряд депутатов.

7 мая Октябрьский райсуд постановил взыскать с золотодобывающей компании «Кумтор Голд Компани» 261,7 млрд сомов или $3 млрд в пользу государства. За день до этого, 6 мая, депутаты парламента сразу в трех чтениях приняли закон, который позволяет ввести внешнее управление в любой из компаний.

Позже 12 мая госкомиссия по изучению деятельности «Кумтор Голд Компани» подвела предварительные итоги своей работы. Тогда члены комиссии предложили взыскать с компании 459 млрд сомов или $4 млрд 252 млн с учетом тех средств, которые уже потребовал суд.

14 мая закон о внешнем управлении был подписан президентом Садыром Жапаровым. Уже 18 мая власти страны назначили Тенгиза Болтурука, бывшего члена директоров кандаской компании — временным внешним управляющим компании «Кумтор Голд Компани».