Пресс-служба кабинета министров сообщила , что глава кабмина Улукбек Марипов 24 июня провел заседание по вопросам продовольственной безопасности в Кыргызстане.

На заседании Марипов рассказал, что для обеспечения кыргызстанцев продуктами питания принято решение освободить от налога на добавленную стоимость (НДС) ввозимый в страну сахар, растительное масло и мясо.

Он признает, что из-за этого решения бюджет потеряет около 200 млн сомов. Однако считает, что такое решение «принесет изменения в лучшую сторону».

«При своевременном принятии мер минсельхозом проблем по обеспечению продовольственной безопасности не было бы. Однако сегодня мы видим другую картину. Потому важно принять ряд решений», — сказал Марипов.

Он также напомнил, что ранее кабмин уже ввел запрет на экспорт пшеницы, пшеничной муки, сахара, риса, растительного масла и куриных яиц. Добавив, что с 8 июля 2021 года снимут запрет на экспорт домашнего крупного и мелкого рогатого скота. Также закуплено 3 тысячи тонн сахара и растительного масла.

Ранее минсельхоз также предложил, ввести запрет экспорта на пол года ряда продуктов, в том числе: кукуруза, пшеничная мука и растительного масла. Тогда в ведомстве сообщили, что такие запрет на экспорт позволит не допустить критического недостатка сельскохозяйственных товаров и повышения их цен.