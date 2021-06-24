Президент Садыр Жапаров 24 июня назначил двух послов Кыргызстана заграницей.

Так экс-депутат и режиссёр Садык Шер-Нияз назначен чрезвычайным и полномочным послом во Франции. Также он стал постоянным представителем Кыргызстана при ЮНЕСКО.

А бывший член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев стал чрезвычайным и полномочным послом в Азербайджане.

Кто такой Садык Шер-Нияз?

Садык Шер-Нияз широко известен, как общественный деятель и кинорежиссёр. Также он экс-депутат 6 созыва парламента. Кроме этого он был в числе кандидатов на должность президента перед выборами 10 января 2021 года.

Но до президентских выборов, 30 ноября отказался от участия в выборах в пользу другого кандидата — Садыра Жапарова. По его словам, он принял такое решение после личной встречи с Жапаровым. Шер-Нияз заявил, что их идеи во многом похожи, и «большинство народа признало лидером Садыра Жапарова».

Кто такой Кайрат Осмоналиев?

Кайрат Осмоналиев заслуженный юрист Кыргызстана. С 2016 года был членом Центральной избирательной комиссии.