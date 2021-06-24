Первомайский райсуд Бишкека сообщил, что лидер «Ата Мекен» Омурбек Текебаев решил вернуть себе депутатский мандат и уже написал заявление. Судебное заседание должно пройти в 15 часов 25 июня.

О попытке вернуть мандат депутата стало известно после стычки членов «Ата Мекен» в парламенте 23 июня, когда бывшего кикбоксера Шайлообека Атазова буквально пришлось отталкивать от коллег, а заседание парламента прервали на 10 минут. В этот день во фракции сменили лидера с Сайдуллы Нышанова на Шералы Абдылдаева. Именно Абдылдаев получил мандат депутата после того, как решением суда этого мандата был лишен Текебаев.

Почему у него забрали мандат?

Сначала Омурбек Текебаев лишился мандата в 2017 году из-за того, что суд признал его виновным в коррупции. Но в 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.

В октябре 2020 года ЦИК вернула мандат Омурбеку Текебаеву — от своего мандата отказался депутат Садык Шер-Нияз в пользу Текебаева. Однако активист и поэт Темирлан Ормуков подал иск в Административный суд Бишкека о том, что Текебаев получил свой мандат незаконно — мандат должен был перейти не политику, а следующему по списку депутату от партии «Ата Мекен».

В ноябре суд вынес решение в пользу Ормукова и постановил, что Текебаев получил депутатский мандат незаконно. Позже такое же решение вынес и Бишкекский городской суд.

Окончательное решение по вопросу выдачи мандата Текебаеву вынес в марте 2021 года Верховный суд оставив в силе решение нижестоящих инстанций.

А что с «Ата Мекен»?

«Ата Мекен» — практически единственная оппозиционная партия в парламенте. Её лидером много лет являлся депутат Омурбек Текебаев. Партия находилась в оппозиции во время президентства и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева.

Во время президентства Атамбаева произошло его открытое противостояние с Текебаевым. Тогда «Ата Мекен» во главе с Текебаевым выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев.

В феврале 2017 года Текебаева задержали по подозрению в коррупции и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019 года, когда президентом стал Сооронбай Жээнбеков. В том же 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.

Партия же начала распадаться: в конце декабря 2019 года из «Ата Мекена» ушел лидер фракции и партиец Алмамбет Шыкмаматов из-за возникших разногласий с Текебаевым — по его словам, «таких, какие бы даже в самом страшном сне не мог представить». Вместе с ним ушли Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.

В октябре 2020 года ЦИК вернула мандат Омурбеку Текебаеву — от своего мандата отказался в пользу политика депутат Садык Шер-Нияз. Но позже на решение ЦИК активист и поэт Темирлан Ормуков подал в суд из-за того, что Текебаев получил мандат незаконно. В итоге Ормуков суд выиграл и мандат перешёл Шералы Абдылдаеву.

После ухода Текебаева, 5 января лидером фракции избрали Айсулуу Мамашову. Она заняла этот пост во второй раз, но 30 марта она его покинула. Новым лидером Ата Мекен тогда избрали Сайдуллу Нышанова. Его заместителем стал Шайлообек Атазов.