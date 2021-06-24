Панфиловский районный суд Чуйской области 21 мая вынес приговор мужчине, который сначала избил свою жену, а затем пытался закопать в яме, будучи пьяным.

Из приговора суда следует, что инцидент произошел в апреле 2021 года. Тогда пьяный мужчина из-за ревности избил свою супругу, а затем, протащив ее за сарай, где предварительно выкопал яму, угрожал женщине закопать ее заживо.

Остановить мужчину удалось соседям, которые стали свидетелями происшествия. Во время судебного заседания мужчина признал вину и рассказал, что в декабре 2020 года вернулся из России и «стал замечать что супруга изменилась, не уделяла ему должного внимания». По этой причине он стал подозревать ее измене.

При этом, в приговоре говорится, что обвиняемый пытался закопать жену после того, как нашел в ее телефоне переписку с другим мужчиной.

Потерпевшая на судебном заседании сказала, что обвиняемый является ее законным мужем, у них имеется пятеро несовершеннолетних детей. Она также написала заявление, что помирилась с мужем и не имеет к нему никаких претензий, попросив прекратить уголовное дело.

В итоге суд признал обвиняемого виновным и приговорил мужчину к 280 часам общественных работ. Такое решение в суде приняли учитывая «раскаяние в содеянном, и его [обвиняемого] положительную характеристику по месту жительства».

Мужчину осудили по статье 145 Уголовного кодекса *«Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья», очевидно не приняв во внимание факт избиения женщины.

*По первой части наказывается общественными работами четвертой категории или исправительными работами третьем категории, или штрафом четвертой категории. По второй части наказывается исправительными работами четвертой категории или штрафом пятой категории, или лишением свободы первой категории со штрафом первой категории.

За годы пандемии, которые граждане Кыргызстана провели в самоизоляции возросли факты семейного насилия. Кроме этого, семейное насилие часто приводит к убийствам женщин. Чаще всего женщин в Кыргызстане убивают их интимные партнеры — мужья и сожители.

В Кыргызстане женщины, убившие мужчин, в основном защищались от домашнего насилия. Но у женщин почти нет шансов на благосклонность следствия и судов, если они убили партнера. Зачастую женщины, получившие сроки за убийство, жаловались на постоянное насилие со стороны супруга или сожителя, но это не учитывалось судом.

Что делать, если вас избивают в семье?

В Кыргызстане каждая четвертая женщина страдает от домашнего насилия. Большинство женщин Кыргызстана — 83 процента — хоть раз пережили психологическое, физическое и сексуальное насилие в семье. Об этом говорит исследование Ассоциации кризисных центров.

Если вы страдаете от систематических избиений в семье или знаете о подобных случаях у близких или знакомых, по закону о домашнем насилии вы можете обратиться в милицию — и те обязаны зарегистрировать ваше обращение и выдать охранный ордер пострадавшему лицу. Вот как работает этот закон: