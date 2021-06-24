Академия МВД 24 июня предложила расширить сферу деятельности Закона «Об охране и защите от семейного насилия» — переименовать его в Закон «Об охране и защите от семейного насилия и насилия в отношении женщин».

Таким образом милиция законодательно получит возможность защищать незамужних девушек от навязчивых мужчин. В частности, предлагается наказывать таковых арестом на 7 суток и штрафом в 10 тысяч сомов.

Заместитель начальника Академии МВД Бакыт Дубанаев в ходе выступления в парламенте заявил, что покойные Айзада Канатбекова и Бурулай Турдаалы кызы, ставшие жертвами похищения и убийства, не знали, как оградить себя от назойливых парней.

По его словам, на сегодняшний день нет законодательных механизмов, которые бы ограждали от такой практики, так как закон «Об охране и защите от семейного насилия» защищает только замужних женщин — от членов семьи, допускающих домашнее насилие.

«Поэтому предлагается ввести новый субъект — девушки и женщины, которые подвергаются назойливому приставанию, психологическому преследованию и так далее. Чтобы этот закон заработал, предлагаем в Кодекс об административном правонарушении ввести статью “Насилие или угроза насилия в отношении женщин”. Он бы предусматривал выдачу охранного ордера именно этой категории», — отметил Дубанаев.

При этом он не объяснил, будут ли по этой статье наказываться преследователи замужних женщин.

По его словам, из-за этого Айзада Канатбекова хотела сбежать из Кыргызстана в Турцию. Бурул Турдаалы кызы тоже не знала, что делать и к кому обратиться за помощью.

Он выразил мнение, что такое воздействие «отрезвит назойливых ухажеров и позволит оградить наших девушек от приставаний».

«Еще хотели бы объединить статьи “Похищение девушки с целью вступления в брак” и “Похищение человека”. Не должно быть разницы, кого похищают — ребенка, бизнесмена. Органы внутренних дел должны реагировать по одной системе», — заключил Бакыт Дубанаев.

Председательница парламентского комитета по правопорядку, депутатка Наталья Никитенко ответила, что переименованием законов проблему семейного насилия не решить.

По ее мнению, важнее принять сейчас закон о сексуальных домогательствах.

«Это тоже преступление. Но пока не будет правового поля, жертвы не смогут обратиться в милицию», — подчеркнула она.

Айзаду Канатбекову похители утром 5 апреля. Преступление было зафиксировано уличными видеокамерами — был известен номер машины и количество похитителей. Семья девушки сообщила, что знает одного из похитителей — он преследовал ее, и уже пытался похищать, чтобы вступить с ней в брак против ее воли.

Спустя два дня, 7 апреля пастух обнаружил в поле недалеко от Бишкека машину, где и было найдено тело девушки, а рядом — тело ее похитителя. Милиция заявила, что мужчина задушил ее, а после убил себя.

Позже Нурбек Токтакунов, адвокат матери убитой Айзады сообщил, что экспертизой также было подтверждено изнасилование девушки.

Похищение и убийство Айзады Канатбековой вызвало большой резонанс. Позже выяснилось, что она пыталась убежать от своего навязчивого ухажера в Турцию.

Аналогичная история произошла в 2018 году, когда похитили студентку Бурулай Турдаалы кызы. Милиционерам удалось задержать преступников, но похититель убил девушку прямо в отделении милиции.