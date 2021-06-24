Лидер партии «Социал-демократов» Темирлан Султанбеков на своей странице в Фейсбуке сообщил, что написал заявление на имя президента Садыра Жапарова, в ГКНБ, Генпрокуратуру и МВД на министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.

Султанбеков отметил, что замначальника финпола* Мирлан Жалгасынов 10 декабря 2020 года говорил, что жена чиновника Анара Жапарова в рамках дела об уклонении от уплаты налогов выплатила 28 млн сомов. Всего по этому делу, по данным финпола, бизнес Жапаровой нанес ущерб государству на сумму 90 млн сомов.

*Сейчас ведомство расформировано.

Занимавший на тот момент пост главы финпола Сыймык Жапыкеев заявлял, что фирмы Жапаровой нанесли ущерб на сумму в $1 млн, из которых возмещено только $200 тысяч.

«Проинформируйте, пожалуйста, на сегодняшний день из 90 млн сомов до сих пор остаётся выплаченным только 28 млн сомов? […] Также прошу проинформировать о том, найдено ли в ходе следствия аффилированность Анары Жапаровой со своим супругом Акылбеком Жапаровым? Вероятно, да, тогда почему в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Акылбек Жапаров не лишён возможности занимать государственные и политические должности в срок на несколько лет, как того требует закон?», — написал он в заявлении.

Жена Акылбека Жапарова

В Госслужбе по борьбе с экономическими преступлениями (финпол) 30 октября 2020 года сообщили, что компания «МИС» подозревается в уклонении от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Эту компанию связывают с депутатом Акылбеком Жапаровым, а точнее, с его женой.

В финполе сообщили, что основными акционерами «МИС» являются 2 юридических лица – оффшорная компания E. C. L. и гражданка Ж. А. Б., которая является супругой одного из высокопоставленных чиновников страны.

При этом, некоторые СМИ сообщили, что речь идет о компании EURASIA CAPITAL LIMITED и Жапаровой Анаре Барыктабасовне – жене депутата Акылбека Жапарова. В 2017 году ГКНБ также сообщал, что супруга Жапарова владеет акциями «МИС».

*Согласно сайту минюста, Анара Жапарова руководитель компаний «АЙС МАКС», «Тридас», «ДАМАС-ФАРМ», «Дамас Ала-Тоо», «Алма Агро» и «Тридас Милк». В «Дамас Ала-Тоо» кроме Жапаровой есть еще один учредитель — «Глобалико Холдингс», указанный в торгово-промышленной палате как отель «Дамас».

Руководителем «Глобалико Холдингс» указан Улан Абыкеев, также руководящий «Ala-Too impex», учредитель которой — компания EURASIA CAPITAL LIMITED.

В реестре минюста есть только одна компания с названием ОАО «МИС» — «Машиноиспытательная станция», расположенная в Канте. В документах указана руководителем Татьяна Симагина. Однако в открытых данных минюста нет информации об акционерах компании.

В ведомстве отметили, что компания владеет около 30 объектами недвижимого имущества производственного, коммерческого и сельскохозяйственного назначения по Ысык-Атинскому району.

При этом, она не делала обязательные платежи по страховым взносам и другие социальные выплаты, а за последние несколько лет предоставляла нулевые отчеты по налогам, несмотря на наличие крупного оборота. Из-за этого государственному бюджету нанесен ущерб в особо крупном размере — 90 млн сомов.

«“МИС” предоставляет в аренду помещения под университет, частную школу, магазины, аптеки, стоянки для грузовых авто, производственные цеха, очистительные цеха, склады и другие коммерческие объекты», – сообщили в финполе.

По данным ведомства, в 2009 году компания «с помощью отдельных высокопоставленных должностных лиц» получила бюджетную ссуду в размере 200 млн сомов из Госфонда развития экономики для реконструкции семя очистительного завода и выращивания семенного материала сахарной свеклы со сроком погашения до 2012 года.

Позже «МИС» дважды продлевало срок возврата — до 2025 года, с пролонгацией и списанием начисленных процентов и санкций.

Дело по незаконному выделению 200 млн сомов возбуждала Индира Джолдубаева в статусе генпрокурора.

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