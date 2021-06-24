Пресс-служба аппарата президента сообщила, что Садыр Жапаров 27-29 июня посетит с официальным визитом Туркменистан и Таджикистан.

С 27 по 28 июня Жапаров будет в Туркменистане. Там он проведет двусторонние переговоры со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым «в узком и расширенном форматах».

«Лидеры двух стран обсудят приоритетные направления двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также актуальные вопросы взаимодействия в рамках региональных и международных организаций» — говорится в сообщении пресс-службы аппарата президента.

Далее Жапаров отправится в Таджикистан. В ходе визита президент Кыргызстана проведёт со своим таджикской коллегой Эмомали Рахмоном двусторонние переговоры.

«Стороны обсудят текущие актуальные направления двустороннего сотрудничества, в том числе вопросы по кыргызско-таджикской государственной границе», — сообщили в пресс-служба аппарата президента.

Это первый визит Садыра Жапарова в Таджикистан в качестве президента. 30 апреля два президента созвонились по телефону, чтобы обсудить вооруженный конфликт на границе. Тогда сообщалось, что главы государств договорились встретиться в Душанбе во второй половине мая.

В релизе на сайте президента Таджикистана указывалось, что именно Рахмон пригласил Жапарова посетить Душанбе с официальным визитом «в ближайшее удобное время».

Вооружённый конфликт на кыргызско-таджикской границе

Неопределенная линия границы становится причиной частых конфликтов в приграничных поселениях — из-за земли, воды и незаконных пересечений границы. Последний конфликт начался 28 апреля и продлился до 1 мая.

В тот день около 100-150 граждан двух стран закидали друг друга камнями, а позже началась перестрелка. Причиной послужили работы на водораспределительном пункте «Головной».

29 апреля ситуация обострилась и события переросли в вооруженный конфликт. Власти обеих стран несколько раз заявляли о прекращении огня и выводе войск, но перемирие быстро нарушалось. Окончательного прекращения огня удалось достичь 1 мая после переговоров правительственных делегаций. А 3 мая стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии госграницы на места постоянной дислокации.

В тот же день власти двух стран сообщили о возбуждении уголовных дел и обвинили друг друга в начале конфликта.

В результате вооруженного конфликта со стороны Кыргызстана погибли 36 человек, а пострадали 154. Власти Таджикистана сообщили о 19 погибших таджикистанцев и 87 раненных.

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