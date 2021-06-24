Депутат Дастан Бекешев опубликовал пост на своей странице в фейсбуке, в котором описал то, как прошло заседание парламента 23 июня.

В ходе заседания фракция «Ата-Мекен» сообщила о смене лидера, что повлекло за собой стычку между двумя членами партии – депутат Шайлообек Атазов дернулся в сторону депутатки Айсуулу Мамашевой.

Повестка дня

Как обычно, в 10 часов утра, мы, депутаты вчера сели заседать. В повестку дня стали толкать вопросы, говорить о наболевшем, обращаться к великому и любимому.

Я отметил, что только у нас цифровизация может привести к сокращению пенсий.

Несколько коллег попросили пять минут для речей. Один депутат читал написанный и постоянно повторяемый доклад о развитии банковской системы, другой поднял вопрос о пожарах в Ботаническом саду* (я его позже поддержал и уточнил, что этот вопрос надо выносить на заседание ЖК).

*В пресс-службе МЧС 22 июня рассказали, что Ботанический сад горел в результате специального поджога сухотравья сотрудниками сада «в целях обеспечения мер безопасности в разгар жары».

Разборки в партии «Ата-Мекен»

Затем выступила мною уважаемая Наталья Никитенко с заявлением, что во фракции «Ата-Мекен» поменялся капитан сборной. Семеро не выдержали кадрового гнёта Нышанова и решили его изгнать.

Наталья Владимировна пыталась доказать, что от 11 2/3 подсчитать легко, а именно столько нужно голосов, чтобы поменять лидера фракции**. По такой же причине во фракции СДПК не получается сменить лидера.

**21 июня состоялось заседание фракции, где было принято решение о досрочном прекращении полномочий лидера фракции Сайдуллы Нышанова. Вместо него был избран Шералы Абдылдаев. Нышанов не согласился с этим и заявил, что решение о смене лидера незаконно. Он заявил, что решение о снятии его с позиции лидера «Ата Мекен» и выражении ему недоверия не набрало достаточно голосов.

И тут как в футболе, на поле «Ата-Мекена» началась возня. Выступали сторонники двух лидеров, а один из бывших спортсменов и возглавлявший РМ клуб [«Эрем» — клуб, связанный с признавшимся в коррупции экс-зампредом таможни Раймбеком Матраимовым и его кланом] вспомнил былое и захотел доказать правду кулаком***. В последнее время, бизнес-клуб пополнился спортиками, и в клубе стало веселее, но народу это зрелище уже совсем не по духу.

***Смена лидера фракции «Ата Мекен» вылилась в перепалку между депутатами этой партии. Шайлообек Атазов, заместитель Нышанова, дернулся в сторону депутатки Айсуулу Мамашевой. Одному из парламентариев даже пришлось встать между ними, чтобы предотвратить возможное столкновение девушки и бывшего спортсмена.

Атазов — чемпион мира по кикбоксингу и экс-депутат Ошского городского кенеша баллотировался от «Ата Мекен» на парламентских выборах 2015 года и шёл в списке 25-м. Однако на выборах 2020 года в седьмой созыв он шел 42-м в списке партии «Мекеним Кыргызстан», которую связывают с кланом Матраимовых.

Прожарка главы Нацбанка

Пришлось прервать заседание на пять минут, а после я сделал публичную заметку, что «нам пора на выборы», «тащите законопроекты о выборах».

Затем всё пошло обычно: рассматривали кредитное соглашение, одобряли отмену закона, которым хотели отменить мобильное рабство и перешли к отчету Национального банка. Отчет заслушали бы и до обеда, но два народных избранника захотели словесно поджарить Толкунбека Абдыгулова, но он никак не жарился и отчет был одобрен 84 голосами.

Я предупредил Нацбанк, что рост количества должников, которые не смогли выплатить долги завтра могут выйти на площадь и никто не сможет их остановить.

ОТРК, который скорее ГТРК

Хотели было заслушать отчет Наблюдательного совета ГТРК [ОТРК] и даже начали заслушивать, но не все наблюдатели изъявили желания прийти в парламент и этот вопрос сняли.

Я успел сказать, что ОТРК не общественный канал, а государственный и лучше вещи называть своими именами. Ещё лучше, сократить расходы на госсми.

На ОТРК в 2020 году мы потратили 371 миллионов сомов. А вы смотрите ОТРК?

Кадровый вопрос все испортил

Закончилось заседание голосованием. Но кажись разборки в «Ата-Мекене» могут перетечь в другие фракции. Если людей испортил квартирный вопрос, то депутатов кадровый. И весь сыр-бор в этом.