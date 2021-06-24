22 июня на заседании Джалал-Абадского городского кенеша депутат Тай-Мурас Ташиев заявил о неэффективной работе мэрии по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, местные власти не проверяют соблюдение санитарных норм в заведениях.

«Результат ваших действий — ноль. Ничего не сделали. Поэтому число заболевших становится больше. Какие действия вы предприняли, можете подробнее рассказать? Кроме того, что фотографируетесь, что вы сделали […] Я владелец кафе, вы туда ни разу не заглянули.Ни разу! Никто не носит маски в кафе, начиная с администраторов заканчивая официантами, ходят без масок. Идите предпринимайте меры», — сказал он.

Вице-мэр Гульбарчын Таштанбекова в ответ заявила, что предприниматели их игнорируют, потому что у них маленький штраф за такие нарушения.

«Размер штрафа 1000-3000 сомов, поэтому многие предприниматели думают, заплачу штраф и на этом все. Они к этому относятся с равнодушием», — сказала она.

Депутат Ташиев напомнил, что мэрия имеет все полномочия, чтобы осуществлять проверки несмотря на равнодушие владельцев бизнеса.

«В ваших руках власть, выходите вместе с сотрудниками милиции и проверяйте», — заявил чиновник.

Штаб по борьбе с коронавирусом принял решение с 1 июля временно закрыть рестораны в Джалал-Абаде.

Кроме этого, с 22 июня в целях профилактики коронавируса временно закрыты областной родильный дом, областное отделение Государственного кадастра и детские сады в Сузакском районе.

По состоянию на 23 июня в Кыргызстане зарегистрировано 738 новых случаев заражения коронавирусом — 60 из которых в Джалал-Абадской области. Общее число заражённых в стране достигло 117 284.

За сутки от болезни умерло восемь человек, в том числе житель Джалал-Абада. Число смертей от коронавируса в стране достигло уже 1953.