Фонд «Сорос Кыргызстан» сообщил о запуске проекта по учету ДТП по всей стране. Сам проект разработан совместно с МВД и компанией «Санарип долбоор» при поддержке фонда.

Данные об авариях в онлайн-режиме публикуются в открытом доступе на сайте 102.kg. В фонде отметили, что проект пока запущен в пилотном режиме.

«Поэтому старые и новые данные все еще вносятся в систему. C 1 января 2021 года по сегодняшний день в стране зарегистрировано 2 380 новых случаев ДТП, в которых числятся 3 480 пострадавших. Именно за этот период были внесены самые точные данные с указанием места происшествия», — сообщили в фонде.

Скриншот сайта по учету ДТП 102.kg

Портал предоставляет возможность выбрать периоды времени случаев аварий от недели до года.

«На карте и в статистике также можно просмотреть количество происшествий в отдельных областях. При нажатии на карте на определенную область, в правом окне данные распределяются по районам выбранной области», — говорится в сообщении.

Как отмечают в фонде, проект направлен на снижение коррупционных составляющих внутри госорганов, а также на повышение гражданского участия в мониторинге эффективности ведомств.

Сейчас сотрудники региональных подразделений у Главного управления по обеспечению дорожного движения (ГУОБДД) проходят обучение по работе с системой. Следующим шагом будет ежедневный ввод данных о ДТП.

Проблема аварий на дорогах страны обсуждается в Кыргызстане не первый год. На количество случаев ДТП обратил внимание и президент Садыр Жапаров поручив МВД усилить комплекс мер по предупреждению дорожно-транспортных происшествий.

Глава государства отметил, что «в последнее время участилось количество крупных аварий с участием человеческих жертв». По его словам, именно в летний туристический сезон, многократно увеличивается плотность транспортного потока.

Кроме этого, машина, сопровождающая кортеж Жапарова попала в ДТП. Это произошло в начале июня в Иссык-Кульской области, когда пьяный водитель вылетел на встречную полосу и врезался в машину сопровождения. В результате аварии погиб лечащий врач Садыра Жапарова, ещё трое пострадали. Сам президент не пострадал.