Вице-премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций (СЦК) 23 июня сообщил, что в ближайшее время не стоит вопрос о поставке казахстанской вакцины в другие страны. Ранее министр здравоохранения Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что согласно договоренностям между странами, ожидается поступление казахской вакцины.

По словам Тугжанова, в больших объемах QazVac будет производится только с конца августа. На данный момент ежемесячный объем производства составляет 100 тысяч доз.

«Вот 25 июня, в этот месяц, у нас опять будет 100 тысяч. В июле месяце у нас опять запланировано 100 тысяч доз. Начиная с конца августа, это конкретно 30 августа и где-то 1 сентября, у нас уже пойдет ежемесячный объем на уровне 600 тысяч доз. Этот вопрос у нас на контроле», – сообщил он.

Тугжанов подчеркнул, что при этом дефицита казахстанской вакцины в стране нет. Около 30 тысяч доз QazVac сейчас находятся в остатке.

По словам вице-премьера, есть страны, «которые сегодня просят, чтобы обеспечили поставку», но в первую очередь необходимо обеспечить собственных граждан.

«На сегодня, на июнь месяц, на июль месяц и даже на август, вопрос о поставке в другие страны не стоит. Кыргызстан, да, обращение есть, вчера мы это тоже видели. В сентябре у нас будет около 1 млн QazVac, тогда этот вопрос мы сможем дополнительно поднять», – рассказал он.

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой также подтвердил, что обращения от стран на получение казахстанской вакцины поступают и все они находятся в обработке.

Переговоры с Кыргызстаном

Министр здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев 22 июня заявил, что Кыргызстану выделят казахстанскую вакцину против коронавируса QazVac.

Он сказал, что вакцина поступит в качестве гуманитарной помощи и будет доступна всем желающим. По его словам, в пятницу или субботу ожидалось поступление 50 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи.

«Я вел переговоры с министром здравоохранения, послом Казахстана. В пятницу–субботу ожидаем препарат из Алматы, потому что в четверг отправим холодильники. Я думаю, на границе проблем с пропуском не будет», — сказал Бейшеналиев.

Вакцина QazVac

QazVac применяется в Казахстане с 26 апреля 2021 года. По состоянию на 29 апреля ее получили 9 тысяч человек.

Первые исследования были проведены в июне 2020 года, в июле разработчики привились вакциной, а в сентябре начались испытания первой фазы на 44 волонтерах. В октябре стартовала вторая фаза с участием 200 волонтеров, в декабре — третья. В последней фазе испытаний участвовали 3 тысячи человек.

Разработчики отмечали, что вакцина показала высокую безопасность и у добровольцев выработались антитела.