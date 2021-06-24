Депутат Шайлообек Атазов, бывший кикбоксер, известный как сторонник признавшегося в коррупции экс-зампреда таможни Райымбека Матраимова, прокомментировал свою стычку с депутаткой Айсулуу Мамашевой.

Стычка произошла 23 июня, когда члены фракции “Ата-Мекен” решили поменять лидера с Сайдуллы Нышанова на Шералы Абдылдаева. Согласно видео, Атазов дернулся в сторону Айсулуу Мамашевой и его пришлось отталкивать другому парламентарию. А к Мамашевой приблизились ее коллеги — в том числе Наталья Никитенко — будто бы оказывая поддержку.

Вот как этот инцидент описал депутат Дастан Бекешев.

“Тут как в футболе, на поле «Ата-Мекена» началась возня. Выступали сторонники двух лидеров, а один из бывших спортсменов и возглавлявший РМ клуб [«Эрем» — клуб, связанный с признавшимся в коррупции экс-зампредом таможни Раймбеком Матраимовым и его кланом] вспомнил былое и захотел доказать правду кулаком. В последнее время, бизнес-клуб пополнился спортиками, и в клубе стало веселее, но народу это зрелище уже совсем не по духу”, — написал он в своем фейсбуке.

По словам Атазова, все было иначе, и на самом деле он спорил с другими своими однопартийцами, а Мамашева пыталась их разнять.

“Видео из парламента сняли так, как будто мы ругаемся. Это был момент разногласия с депутатами, которые стояли за ней. В тот момент она подошла ко мне, чтобы разнять нас, и это попало на видео”, — написал политик в своих соцсетях.

Атазов настаивает, что его пытаются очернить НПО — но он “не доллар, чтобы нравиться всем”.

Что было 23 июня?

Смена лидера фракции «Ата Мекен» вылилась в перепалку между депутатами этой партии — Сайдуллу Нышанова заменили на Шералы Абдылдаева. Заседание даже пришлось прервать на 10 минут.

Атазов, защищая Нышанова, заявил, что партии пора отозвать нардепов, которые в списке кандидатов были в первой десятке — в этом «топе» Наталья Никитенко (№4 в списке), Бахадыр Сулейманов (№7), Айсулуу Мамашова (№8). Сайдулла Нышанов был девятым в списке, но еще 4 февраля он сообщил, что вышел из состава партии «Ата Мекен».

Нышанов настаивает, что решение о снятии его с позиции лидера «Ата Мекен» и выражении ему недоверия не набрало достаточно голосов.

Раскол «Ата Мекен»

«Ата Мекен» — практически единственная оппозиционная партия в парламенте. Её лидером много лет являлся депутат Омурбек Текебаев. Партия находилась в оппозиции во время президентства и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева и Алмазбека Атамбаева.

Во время президентства Атамбаева произошло его открытое противостояние с Текебаевым. Тогда «Ата Мекен» во главе с Текебаевым выступила против поправок в Конституцию, которые инициировал Атамбаев.

В феврале 2017 года Текебаева задержали по подозрению в коррупции и выпустили под домашний арест лишь в августе 2019 года, когда президентом стал Сооронбай Жээнбеков. В том же 2019 году приговоры в отношении Текебаева отменили и его дело отправили на пересмотр.

Партия же начала распадаться: в конце декабря 2019 года из «Ата Мекена» ушел лидер фракции и партиец Алмамбет Шыкмаматов из-за возникших разногласий с Текебаевым — по его словам, «таких, какие бы даже в самом страшном сне не мог представить». Вместе с ним ушли Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Рысбек Мырзаматов и Болот Шер.

В октябре 2020 года ЦИК вернула мандат Омурбеку Текебаеву — от своего мандата отказался в пользу политика депутат Садык Шер-Нияз. Но позже на решение ЦИК активист и поэт Темирлан Ормуков подал в суд из-за того, что Текебаев получил мандат незаконно. В итоге Ормуков суд выиграл и мандат перешёл Шералы Абдылдаеву.

После ухода Текебаева, 5 января лидером фракции избрали Айсулуу Мамашову. Она заняла этот пост во второй раз, но 30 марта она его покинула. Новым лидером Ата Мекен тогда избрали Сайдуллу Нышанова. Его заместителем стал Шайлообек Атазов.