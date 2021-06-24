Жители села Искра Ибрахим Таширов и Сулейман Губаров сообщили изданию Kaktus.media, что между жителями соседних сел произошел серьезный конфликт из-за нехватки поливной воды.

По их словам, 23 июня брату Ибрахима Таширова Малику позвонили неизвестные, в грубой форме потребовали встречи с ним и угрожали расправой.

«Мой брат сразу же поехал к уполномоченному инспектору милиции по имени Азамат, которому рассказал об угрозах и вызове на встречу. После чего Азамат и Малик выехали к водозабору, расположенному чуть ли не в центре села Искра», – рассказал Таширов.

Он добавил, что по приезде на место его брат Малик и милиционер вышли из машины, и в этот момент мужчины, которые вызвали его, начали избивать.

«Милиционер в этот момент пытался остановить избиение, но он был один, поэтому не смог помешать насилию. В итоге моего брата сильно избили из-за поливной воды. Я услышал о нападении и, приехав на место, увидел окровавленного брата, которого сразу же увез в больницу Чуйского района, где ему диагностировали перелом ноги и разрыв сухожилий», – сообщил Таширов.

Другой местный житель Сулейман Губаров сообщил, что после драки село Искра охраняют милиционеры, «стоят чуть ли не на каждом углу». По его словам, есть угроза эскалации ситуации, так как некоторые жители соседнего села нагнетают обстановку, уговаривают других жителей пойти на конфликт.

«Мы не знаем, что предпринимают силовики в отношении нападавших, так как они с нами не связывались. Мы боимся, что ситуация усугубится. Наши друзья из других сел просят нас быть осторожнее, так как отдельные лица наговаривают на жителей Искры с целью конфликта», – пояснили мужчины.

Вечером 23 июня прошло собрание жителей нескольких сел, в нем принимали участие милиция и подозреваемые в нападении на Малика Таширова. Последние вели себя агрессивно и не слушали работников милиции и ГКНБ.

Жители села Искра передали через Таширова и Губарова обращение к президенту Садыру Жапарову с просьбой срочно вмешаться и отдать поручения разрешить ситуацию в селе Искра.

Засуха в Кыргызстане

Проблема засухи встала перед фермерами Кыргызстана из-за наступившей аномальной жары. Еще в начале июня фермеры жаловались, что из 100 тысяч засеянных гектаров высохли около 6 тысяч.

По их словам, проблема обеспечения водой актуальна не первый год, но в 2021 году ситуация стала невыносимой.

«Если мы эту проблему не решим, 60% урожая просто засохнет. Вопрос стоит остро. Люди пишут о проблемах, о которых не хватит говорить и дня. На некоторых каналах закрывают воду на 2-3 дня, чтобы прогнать воду дальше, это очень много», — рассказал Виталий Какштыкс, представитель Ассоциации кукурузоводов страны.

Чтобы обратить внимание на проблему засухи, около 300 фермеров Чуйской области вышли на митинг. Они заявили, что засуха и проблема полива полей приведет к убытками и проблемам с продовольствием в Бишкеке.

Также они были недовольны тем, что власти республики ведут спуск воды в Казахстан и Узбекистан. В компании «Электрические станции» ответили, что спуск воды происходит по соглашению с Казахстаном и Узбекистаном о поставке электроэнергии в объеме 1650 млн кВтч. За них страна будет расплачиваться, спуская воду в летние месяцы до 2023 года.

В компании пояснили: соглашения о поставках электроэнергии были подписаны еще в марте «в целях сохранения водных ресурсов Токтогульского водохранилища, бесперебойного электроснабжения населения и отрасли экономики страны и успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов».