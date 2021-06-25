Генпрокуратура сообщила, что выявила факт махинации на 173 млн сома с земельным участком в Бишкеке. По данным надзорного органа, в махинации замешаны сотрудники столичной мэрии.

Установлено, что в 1999 году мэрия Бишкека незаконно выдала кыргызстанке земельный участок площадью 0,95 га под строительство спортивного комплекса.

Позже, по данным Генпрокуратуры, мэрия передала участок в аренду сроком на 49 лет, чтобы «придать законность своим действиям».

«В 2005 году на основании поддельного постановления мэрии, назначение земельного участка со “строительства спортивно-оздоровительного комплекса” изменено на “строительство многоэтажного дома”, в последующем продан ОсОО “А” за 83 млн сома», — говорится в сообщении надзорного органа.

По данным Генпрокуратуры, в 2013 году ОсОО «А» «войдя в сговор с должностными лицами мэрии и инициировав административный иск в райсуд Бишкека», добилось признания права частной собственности на земельной участке. Затем там построили многоэтажные жилые дома.

«В результате вышеуказанной многоступенчатой коррупционной схемы и незаконных действий частных и должностных лиц органов местного самоуправления, а также судебных органов, земельный участок из муниципальной собственности в нарушение требований закона перешел в частную собственность, чем причинен ущерб государству в особо крупном размере на сумму 173 млн сомов», — сообщили в надзорном органе.

Генпрокуратура зарегистрировала данный факт в ЕРПП по статьям «Коррупция» и «Служебный подлог» и начала досудебное производство.