Глава министерства экономики и финансов Акылбек Жапаров на заседании кабинета министров 24 июня предложил не платить заработную плату госслужащим если они не вакцинируются.

«Я прошу поддержать мое предложение. Нужно также ввести режим *ЧП», — добавил Жапаров.

*Режим Чрезвычайного положения из-за коронавируса продлился в Кыргызстане с 22 марта по 10 мая 2020 года. За это время бизнес и в целом вся экономика страна понесла значительные потери.

Он также добавил, что стоит включить и механизмы по добровольно-принудительной вакцинации. Отметив, что среди медиков также наблюдается низкое количество вакцинированных.

Кроме этого, Жапаров считает, что минздрав не может отвечать за холодильники для вакцин и поэтому этим лучше заняться министерству энергетики.

«На все вакцины, которые будут поступать в страну, нужны будут холодильники. Все эту подготовку мы должны завершить в течение 20 дней», — отметил глава минэкономфина.

О плохой кампании по вакцинации населения ранее уже говорил глава кабмина Улукбек Марипов. На заседании 24 июня он раскритиковал минздрав за долгие вопросы с поставками препарата и заключением договоров.

«У нас очень низкий процент вакцинированных, более 2 млн граждан, находящихся в зоне риска, необходимо вакцинировать», — заявил он.

Кроме этого, по данным кабмина за все время в Кыргызстане вакцинировали всего 1,5% населения. При этом, по информации главы Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Жылдыз Бакашовой, количество нуждающихся в вакцинации составляет почти 3,2 млн человек.

По данным минздрава, 25 июня в Кыргызстане за сутки зафиксировали 875 случаев заражения COVID-19. Всего по данным Республиканского штаба с начала пандемии зарегистрировали 118 981 случай заражения коронавирусом.