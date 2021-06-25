Обновлено в 13:24

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что у него был выявлен COVID-19.

По его словам, первые симптомы появились у него несколько дней назад.

«Позавчера были головные боли и температура, озноб. Вчера опять началось, температура поднялась. Сдал тест на ковид — результат положительный. Изолировался в кабинете, работаю на удалёнке, никуда не выхожу. Еду оставляют у дверей. Я должен быстро встать на ноги, пью только аконит, стало уже лучше. Другие лекарства не принимаю. Завтра-послезавтра буду на ногах», — сказал он.

Иссык-кульский корень — он же аконит или борец — это ядовитое травянистое растение семейства лютиковых. В медицинском исследовании этого растения упоминается, что «аконит — крайне ядовитое растение, применение его в медицине недопустимо и опасно для жизни даже при традиционном наружном применении».

Бейшеналиев отметил, что ранее не болел коронавирусом. При этом, в конце апреля в Кыргызстане стартовала вакцинация, и министр первым получил вакцину китайским препаратом Sinopharm.

Издание Kaktus.media уточнило у министра, почему он заболел COVID-19, если он вакцинировался от коронавируса.

«Антитела не выработались. У кого-то они вырабатываются, у кого-то – нет. Это зависит от особенностей организма», — ответил он.

Ранее специалисты Республиканского центра иммунопрофилактики сообщали, что вакцина не дает 100% гарантии, что привитый не заразится вирусом, однако пообещали, что заболевание в таком случае будет протекать легче.

Настойка иссык-кульского корня

Президент Садыр Жапаров 15 апреля опубликовал пост в своих соцсетях, в котором заявил, что местные врачи нашли способ лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии». Этим способом оказалась настойка иссык-кульского корня — крайне ядовитого растения.

Позже Facebook сообщил, что удалил посты Жапарова из-за «неверной информации». Но в аппарате президента в ответ заявили, что посты об иссык-кульском корне на страницах президента удалены без «внешнего вмешательства».

После этого, глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настойку из ядовитого иссык-кульского корня — аконита. Так он хотел доказать якобы её безвредность.

Министр вместе с президентом Садыром Жапаровым активно пропагандируют аконит для лечения COVID-19. Так, Жапаров в своих социальных сетях заявлял, что с помощью иссык-кульского корня местные врачи могут «за день-два на начальной стадии» вылечить COVID-19. А Бейшеналиев заявлял, что ведомство дает настойку иссык-кульского корня не только больным COVID-19, но и онкобольным на четвертой стадии (неизлечимым).

По его словам, отваром из аконита лечили в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ), Нацгоспитале, Токмакской и Ошской больницах. Он отмечал ,что пациентам дают строго рассчитанную дозировку под контролем врачей и поэтому отравлений быть не должно. Но в самих больницах не комментировали ситуацию.

Точно известно, что настойку из аконита давали больным в Токмакской больнице. Об этом журналистам говорили сами пациенты и врачи этого медучреждения. По словам пациентов больницы, некоторые больные не знали, что за жидкость им дают.

Депутаты парламента на заседании раскритиковали Бейшеналиева и предложили ему уйти в отставку.

«Мы стали посмешищем. У нас что, врачей нет? Наши государственные СМИ также пропагандируют иссык-кульский корень. Всемирные ученые не могут найти лечение, а мы нашли. Это просто издевательство. Если пациенту полегчает, то скажут, что вылечился от иссык-кульского корня. А если умрет, то скажут, что от коронавируса. За это никто не будет отвечать, это большой риск. Мы должны предложить премьер-министру снять с должности такого министра, вместо него должен прийти компетентный министр. Необходимо ему выразить недоверие», – сказал депутат Жанар Акаев.

Сам глава минздрава тогда заявил, что препарат проходит клинические испытания и еще не зарегистрирован. Однако, в начале июня Бейшеналиев сообщил в парламенте, что клинические испытания окончены, он ждет мнения ученых.

Однако в то же время Бейшеналиев не раз упоминал, что иссык-кульский корень может привести к смерти. СМИ уже сообщали о нескольких случаях отравления аконитом после того, как глава минздрава публично принял его в прямом эфире.

Министр же заявил, что не несет ответственности за людей, которые применяют аконит в домашнем лечении. Миссия ВОЗ уже высказалась о том, что лечение коронавируса иссык-кульским корнем — невозможно.