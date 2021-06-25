Член Палаты представителей США по 3 округу Нью-Йорка Томас Суоцци 25 июня высказался об исчезновении президента Международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды в своем твиттере.

«Исчезновение турецко-кыргызского педагога Орхана Инанди вызывает серьезную тревогу и представляет собой тревожный образец насильственных исчезновений, проводимых турецким правительством», – написал он.

Суоцци отметил, что в Нью-Йорке проживает «сильная и яркая» турецкая диаспора, которая внесла свой вклад «в культурную ткань Нью-Йорка».

«Все мы должны оставаться вовлеченными и решительно противостоять тем, кто подрывает основные права человека», – подчеркнул политик.

The disappearance of Turkish-Kyrgyz educator Orhan Inandi is gravely disturbing and represents a troubling pattern of forced disappearances employed by the Turkish government. — Tom Suozzi (@RepTomSuozzi) June 24, 2021

Заявление Human Rights Watch

Ранее международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала заявление, в котором призвала власти Кыргызстана расследовать похищение президента школ «Сапат» Орхана Инанды.

В HRW исчезновение Инанды также связали с его предполагаемыми связями с Фетхуллахом Гюленом, чья общественная организация ФЕТО считается в Турции террористической.

Организация напомнила, что за последние пять лет множество людей по всему миру, которых турецкие власти подозревают в связях с Гюленом, «были произвольно задержаны и принудительно возвращены в Турцию, где теперь находятся за решеткой».

«Кыргызстан заявляет о приверженности соблюдению международных стандартов прав человека, и это как раз тот случай, когда это критически важно. Если власти не освободят Инанды из того места, где его удерживают против его воли, это станет невыполнением обязательств по обеспечению его безопасности, как того требуют международные нормы и Конституция Кыргызстана», — заключила экспертка HRW по Центральной Азии.

25 дней поисков

Орхан Инанды — уроженец Турции, один из четырех учредителей Международного образовательного учреждения «Сапат». Он работает в Кыргызстане с 1995 года, а с 2001 года возглавлял сеть школ «Сапат» в качестве президента. Его местонахождение неизвестно с 31 мая 2021 года.

1 июня местная милиция разослала ориентировки по всем регионам. Было начато досудебное производство. Для поисков Инанды в УВД Октябрьского района Бишкека была создана следственная группа.

Позже президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД подключить дополнительные силы к поискам Инанды. Он поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению его местонахождения.

Пресс-служба МВД 2 июня сообщила, что по факту исчезновения Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». В ведомстве отметили, что досудебное производство по этому делу находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

8 июня замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев сообщил, что Орхана Инанды разыскивают по линии Интерпола.

Поиски Инанды ведутся 25 дней, а сторонники похищенного и выпускники «Себата» регулярно выходят на митинги в его поддержку. Сегодня, 25 июня, на акцию у Дома правительства вышли около 300 человек. Они требуют от властей предоставить информацию о поисках Инанды.

В пресс-службе МВД 25 июня снова заявили, что милиция продолжает поиски без вести пропавшего.

«Как только будут сведения, которые мы сможем озвучить, не мешая работе следствия, моментально проинформируем общественность», — подчеркнули в ведомстве.

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Фетхуллах Гюлен и «Себат»/«Сапат»

Международное образовательное учреждение «Себат» работает в Кыргызстане с 1992 года. Сегодня организации принадлежат 16 лицеев по всей стране, Международный университет Ала-Тоо, Международная школа Silk Road и 4 неполные средние школы.

Несмотря на то, что образовательное учреждение относят к Гюлену, по словам директора «Себата» Нурлана Кудайбердиева, они связаны с Гюленом «неформально», а финансирование со стороны религиозного деятеля давно прекращено.

Сообщается, что в около 150 странах функционируют около 1400 школ, которые имеют отношение к Гюлену.

Власти Турции обвиняют Гюлена в попытке военного переворота в Анкаре в 2016 году. Турецкие власти тогда подавили восстание, вследствие чего погибло 249 человек, более 2 тысяч были ранены.

Позже Эрдоган обвинил в попытке переворота сторонников Фетхуллаха Гюлена, были задержаны тысячи человек. Но Гюлен опроверг все обвинения.

После инцидентов турецкие власти начали требовать закрытия связанных с Гюленом школ по всему миру и экстрадицию членов ФЕТО. Однако бывший президент Алмазбек Атамбаев заменил название сети учреждений с«Себат» на «Сапат» и добавил Министерство образования и науки в качестве одного из учредителей.