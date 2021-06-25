Заместительница председателя кабмина и глава Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 Жылдыз Бакашова встретилась с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. На встрече также были и другие представители системы ООН — ВОЗ, ВПП, ЮНИСЕФ и ООН Женщины.

Фото: пресс-служба кабмина

На встрече Бакашова отметила сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, подчеркнув необходимость наращивания темпов вакцинации населения.

«Количество граждан страны, нуждающихся в вакцинации составляет почти 3,2 млн человек. Из них наиболее приоритетной группой является 2,6 млн человек.

Соответственно нам требуется 6,4 млн доз вакцин или 5,2 млн доз как минимум. В вопросах противодействия распространению коронавирусной инфекции, Кыргызстану особо важна эффективная координация усилий с партнерами по развитию, в особенности по вопросам вакцин и поддержке системы здравоохранения», — сказала она.

Бакашова также отметила важность внедрения системы электронного здравоохранения, создания национальной базы данных по лекарственным средствам и медицинским изделиям, а также единого реестра граждан, перенесших коронавирусную болезнь. Кроме этого, по её словам необходима поддержка работы службы 118.

Ожиелло в свою очередь подчеркнул, что для противодействия текущей волны пандемии, необходима вакцинация населения страны и строгое соблюдение обществом противоэпидемиологических мер.

«По итогам изучения опыта других стран, около 70% населения, вакцинированных от COVID-19, гораздо быстрее восстановили экономику и стабильность в стране в результате пандемии», — сказал он.

Представители системы ООН выразили готовность оказания поддержки Кыргызстану. Кроме этого, по итогам встречи, стороны достигли договорённости, что система ООН в сжатые сроки окажет помощь в реализации проектов по борьбе с пандемией в Кыргызстане.

По данным минздрава, на 25 июня в Кыргызстане вакцинировано свыше 102 тысяч человек из 6,6 млн населения. Получается вакцину получили 1,5% населения.

Третья волна COVID-19 в Кыргызстане

Минздрав сообщил, что в Кыргызстане началась третья волна коронавируса 15 июня. Между тем уже более двух недель в стране наблюдается повышенный рост заражения COVID-19 среди населения, минздрав каждый день сообщает о более 500 новых случая заражения.

25 июня в Кыргызстане за сутки зафиксировали 875 случаев заражения COVID-19. Всего по данным Республиканского штаба с начала пандемии зарегистрировали 118 981 случай заражения коронавирусом.

По официальной версии минздрава всего умерли 1 964 пациентов от осложнений, вызванных коронавирусом.

На фоне роста количества заражённых COVID-19 власти рекомендуют кыргызстанцам не ездить в те регионы, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация и призывают граждан избегать посещения мест массового скопления людей и соблюдать санитарные нормы.

Бакашова 23 июня поручила государственным и местным органам власти перейти на усиленный режим работы. Также она заявила, что система здравоохранения должна быть готова «к возможному еще большему увеличению числа пациентов».

Кроме этого она поручила минздраву «принять срочные меры по развертыванию дополнительных коек для лечения больных с COVID-19 с оснащением их необходимым медоборудованием и обеспечением дополнительных штатов медицинского персонала».

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