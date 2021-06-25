Что случилось?

25 июня стало известно, что министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заразился коронавирусом. По его словам, первые симптомы появились у него несколько дней назад.

При этом он продолжил посещать работу, заявив, что изолировался в своём кабинете со своим шофёром, который также заразился коронавирусом. А еду ему оставляют у дверей. По мнению Бейшеналиева, он мог заразиться COVID-19 в больницах, которые он постоянно посещает.

Позже он сказал в интервью «Азаттыку», что болезнь протекает в легкой форме так как он получил вакцину. По его словам, он получил только одну дозу.

Но затем в интервью ИА 24.kg он сообщил, что получил обе дозы вакцины Sinopharm, но антитела не успели выработаться.

Бейшеналиев вакцинировался китайским препаратом Sinopharm 29 марта и вторую дозу должен был получить через 21 день.

Алымкадыр Бейшеналиев получил первую дозу вакцины Sinopharm

Кроме этого он заявил, что он пьет аконит для лечения коронавируса.

«Я должен быстро встать на ноги, пью только аконит, стало уже лучше. Другие лекарства не принимаю. Завтра-послезавтра буду на ногах», — сказал он.

Что не так с заявлениями и действиями министра?

Во-первых, министр при первых же симптомах COVID-19 должен был самоизолироваться и не приезжать на работу. Об этом не раз говорил Республиканский штаб и минздрав.

«При появлении симптомов коронавируса самоизолируйтесь, не занимайтесь самолечением и звоните в ЦСМ по месту жительства», — это рекомендовал делать населению минздрав ещё в октябре 2020 года.

По данным ВОЗ, при появлении симптомов COVID-19 следует оставаться в изоляции на протяжении как минимум 10 дней и дополнительно три дня после исчезновения симптомов заболевания.

Самоизолироваться нужно, потому что коронавирус очень заразен.

Инфекцию COVID-19 вызывает вирус SARS-CoV-2, который распространяется между людьми, главным образом, при тесных контактах инфицированного человека с другими людьми.

Так коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда инфицированный человек касается любой загрязненной поверхности, например, дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязненными руками рта, носа или глаз.

Кроме этого, с начала пандемии по всему миру, кроме изначального «уханьского» коронавируса появились мутировавшие его варианты. По данным ВОЗ, во всем мире выявлены сотни вариантов — штаммов этого вируса.

Некоторые штаммы отличаются от изначального вируса тем, что они более заразны. Например, «дельта» («индийский штамм») и британский штамм.

Сам же Бейшеналиев 23 июня говорил, что в Кыргызстане могут циркулировать все известные штаммы коронавируса, в том числе «дельта».

По некоторым данным, для «дельта» характерна значительно повышенная заразность, если сравнивать с другими штаммами.

Во-вторых, настораживают заявления министра о том, что у него не выработались антитела от вакцины.

Большинство вакцин от COVID-19 предполагают двухразовую вакцинацию — именно таким образом обеспечивается более надежная и длительная защита от коронавируса.

Эксперты говорят, что первая доза тоже даёт некоторую защиту, но насколько она долго сохраняется пока неизвестно. После введения второй дозы защита от COVID-19 гораздо эффективнее и сохраняется на более длительный срок.

Так как министр постоянно меняет свои заявления, нельзя с точностью сказать, сколько в итоге доз вакцины он получил — одну или две.

Согласно клиническим исследованиям, у вакцинированных после прививки болезнь протекает существенно легче.

Эксперты в области медицины отмечают, что ситуация, когда вакцинированные заражаются коронавирусом — «это нормально». По их словам, чтобы вирус не передавался (неважно привитому или непривитому) необходим коллективный иммунитет, которого в Кыргызстане сейчас нет.

Коллективный иммунитет — это когда большая часть населения либо имеют иммунитет к вирусу, либо вакцинированы. Для того, чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать 60-70% населения.

Вакцинация в Кыргызстане началась 29 марта

Однако, в Кыргызстане на 25 июня в Кыргызстане вакцинировано свыше 102 тысяч человек из 6,6 млн населения. Получается вакцину получили всего лишь 1,5% кыргызстанцев.

В-третьих, Бейшеналиев заявил, что пьет аконит для лечения коронавируса. Аконит — это яд, им коронавирус лечить нельзя.

ВНИМАНИЕ! Минздрав Кыргызстана распространяет ложную информацию. Ни в коем случае нельзя употреблять корень аконита в качестве лекарства от COVID-19. Это крайне опасно для вашей жизни. Если вас заставляют принять аконит в медучреждении, обязательно фиксируйте это (на фото/видео) и присылайте нам на почту news@kloop.kg.

Глава минздрава — единственный из чиновников, который в открытую активно пропагандирует лечение коронавируса настойкой из аконита и много говорит об этом. Первым о новом способе лечения от COVID-19 «за один-два дня на начальной стадии», который нашли местные врачи, написал в своих соцсетях президент Садыр Жапаров.

После этого, Алымкадыр Бейшеналиев 16 апреля в прямом эфире выпил настойку из ядовитого аконита. Так он хотел доказать якобы её безвредность. За это министра раскритиковали врачи и активисты, отмечая, что даже наружное применение этого ядовитого растения в медицинских целях недопустимо и опасно для жизни. А депутаты парламента даже рекомендовали главе кабмина Улукбеку Марипову уволить Бейшеналиева с его поста.

Высказался и ВОЗ. Там подчеркнули, что препарат, не прошедший клинических исследований, не может быть зарегистрирован и рекомендован для широкого использования населением.

Никаких доказательств того, что настойка из аконита действительно лечит коронавирус или как-то помогает больным с COVID-19 нет. Аконит для лечения больных с коронавирусом не применяют и в других странах.

Кроме этого, ещё даже нет лекарств, которые бы лечили COVID-19. В пятом клиническом руководстве по диагностике и лечению от коронавируса минздрава Кыргызстана отмечено, что пока нет доказательств эффективности и безопасности применения отдельных лекарств для лечения от коронавируса.

Врачи проводят лечение с учетом симптомов или сопутствующих заболеваний. Также врачам рекомендуется не назначать антибиотики при легкой и средней тяжести болезни.