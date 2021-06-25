Адвокат ранее задержанного депутата Асылбека Жээнбекова Давран Касымов 24 июня сообщил, что в его отношении возобновили уголовное дело.

В интервью изданию «Азаттык» Касымов рассказал, что возобновленное дело было по статье «Мошенничество». Он также сообщил, что Первомайский районный суд Бишкека уже избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста до 28 августа.

Ранее закрытое дело

По словам адвоката, возобновленное дело в его отношении прекратили еще полтора года назад.

«В 2019 году мы разоблачили одну из преступных группировок и они защищались, чтобы нейтрализовать мои действия. Так, бывший сотрудник финпола Каныбек Туратов написал сообщение якобы, что у меня были с ним связи материального характера», — сказал Касымов.

Затем, как пояснил Касымов, правоохранительные органы проверили заявление Туратова и пришли к выводу, что оно было ложным.

«Дело в отношении меня прекратили за отсутствием состава преступления», — сказал адвокат. Добавив, что дело не может быть вновь возобновлено.

На момент публикации материала в Первомайском райсуде не сообщили журналисту «Клоопа» информацию о мере пресечения Касымову.

Дело Жээнбекова

Давран Касымов представляет интересы Асылбека Жээнбекова, брата экс-президента Сооронбая Жээнбекова. Депутата Асылбека Жээнбекова задержали по подозрению в коррупции в деле «Кумтора». Так, по решению суда, политик пробудет в СИЗО ГКНБ до 31 июля.

Сам Асылбек Жээнбеков считает свое задержание политическим гонением и сведением счетов. Также 22 июня более 80 депутатов обратились в Бишкекской горсуд с просьбой отпустить Жээнбекова под домашний арест, но их просьба не была удовлетворена.

Кроме Жээнбекова, по делу «Кумтора» задержаны экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Мухаммедкалый Абылгазиев, экс-депутаты Исхак Пирматов и Талантбека Узакбаева, а также депутат Торобай Зулпукаров. Всех водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца.