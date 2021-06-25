Министр здравоохранения Турции Фахреттин Кожа на пресс-конференции 23 июня заявил, что третья фаза исследования турецкой вакцины против коронавирусной инфекции Turcovac пройдет и в Кыргызстане.

«В третьей фазе исследования примут участие 40 тысяч 800 добровольцев. Испытание пройдет в Венгрии, Азербайджане и Кыргызстане. Мы работаем над тем, чтобы включить в исследование и другие страны», – сказал он.

Позже эту информацию подтвердил глава минздрава Кыргызстана Алымкадыр Бейшеналиев. По его словам, сейчас переговоры о третьем этапе исследования вакцины в Кыргызстане продолжаются, но окончательного решения еще нет.

«Если переговоры нас не устроят, не будем делать испытания. Когда я встречался с турецким коллегой, назвал два условия: если они нам дадут энное количество вакцины в виде гуманитарной помощи и построят здесь завод. Если нет, тогда нет», — сказал Бейшеналиев.

Представительница минздрава Кыргызстана Гульбара Ишенапысова отметила, что на данный момент не владеет информацией по этому вопросу.

22 июня в Турции началась третья фаза испытаний вакцины Turcovac, разработанной университетом Эрджиес и Министерством здравоохранения. По данным министерства здравоохранения Турции, испытании нового препарата Turcovac примут участие 40,8 тысячи добровольцев.

Сейчас в Турции используются вакцины Pfizer/Biontech и Sinovac. На 22 июня вакцину получили порядка 15 млн человек.

Вакцинация против коронавируса в Кыргызстане началась 29 марта 2021 года. Она проводится китайской SinoPharm и российским Sputnik V. Страна получила их в виде гуманитарной помощи, вакцины доступны для граждан бесплатно.

По данным минздравсоцразвития, всего по стране прививку против COVID-19 должны получить 2,6 млн жителей. При этом, вакцинация от COVID-19 идет медленно. По данным минздрава, на 25 июня первую дозу вакцины получили 102 303 человека, второй дозой привились 75 122 человека.