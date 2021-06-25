Глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что удивлён опровержением вице-премьера Казахстана о поставке вакцины QazVac в Кыргызстан.

«Мы же вели переговоры. Они сказали … Я уточню в международном отделе», — сказал он в интервью изданию 24.kg.

22 июня Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстану выделят казахстанскую вакцину против коронавируса QazVac. Он отметил, что вакцина поступит в виде гуманитарной помощи и будет доступна всем желающим. Поставка вакцины ожидалась в размере 50 тысяч доз.

Однако уже 23 июня вице-премьер-министр Казахстана Ералы Тугжанов опроверг слова Бейшеналиева и заявил, что вопрос о поставках вакцины в Кыргызстан в ближайшее время не стоит.

По словам Тугжанова, экспорт вакцины будет возможен только после начала производства вакцины в больших объёмах — примерно 600 тыс.

На данный момент ежемесячный объем производства составляет 100 тысяч доз.

Вице-премьер добавил, что есть страны, «которые сегодня просят, чтобы обеспечили поставку», но в первую очередь необходимо обеспечить собственных граждан.

Применение вакцины QazVac в Казахстане начали с 26 апреля 2021 года. Первые исследования препарата провели в июне 2020 года, в июле разработчики привились вакциной, а уже в сентябре начались испытания первой фазы на 44 волонтерах.

В октябре стартовала вторая фаза с участием 200 волонтеров, в декабре — третья. В последней фазе испытаний участвовали 3 тысячи человек. Разработчики вакцины отмечали, что она показала высокую безопасность и у добровольцев выработались антитела.

Тем временем в Кыргызстане по данным минздрава, на 25 июня первую дозу вакцины получили 102 303 человека, второй дозой привились 75 122 человека. Пока в Кыргызстане доступны всего две вакцины — российская «Спутник V» и китайская Sinopharm. Страна получила их в виде гуманитарной помощи и вакцины доступны для граждан бесплатно.